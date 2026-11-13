Gericht lehnt Inflationsanpassung für NÖ Arzt-Pension ab

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat den Antrag eines pensionierten Arztes auf rückwirkende Inflationsanpassung seiner Altersversorgung abgewiesen. Hier sind die Details.

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat den klagehaften Versuch eines pensionierten Arzt es aus Niederösterreich abgewiesen, seine monatliche Altersversorgung rückwirkend an die Inflation anpassen zu lassen. Der Mediziner hatte sich mit der Höhe seiner Bezüge nicht zufriedengegeben und juristisch gegen die Ärzte- und Pensionskammer vorgegangen. Die Richter urteilten am 23. Oktober 2026 zugunsten der Einrichtung und bestätigten, dass keine individuellen Rechtsansprüche auf eine jährliche Erhöhung der Pension im Ausmaß der Teuerung bestehen.

Klage wegen Teuerungserhöhungen

Der klagende Mediziner war von November 1980 bis Juni 2022 in die Ärzteliste eingetragen und bezieht seit Mai 2020 eine Altersversorgung aus dem Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Niederösterreich. Mit einem Bescheid vom März 2021 wurden ihm eine monatliche Grundrente von 1.251,94 Euro sowie eine Zusatzleistung von 2.081,09 Euro zugesprochen. Zusammen summieren sich diese Beträge auf insgesamt 3.333,03 Euro monatlich, die jeweils 14-mal im Jahr ausgezahlt werden. Angesichts der steigenden Teuerungen forderte der Pensionist im Februar 2024 eine entsprechende Erhöhung seiner Altersversorgung für die Jahre 2021 bis 2024 sowie eine laufende Anpassung seiner aktuellen Pension.

Also read Smartbrillen: Gericht kippte Schulverweis – sind Verbote jetzt...

Ablehnung durch den Verwaltungsausschuss

Zuvor war der Antrag bereits beim Verwaltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer eingereicht worden. Dieser wies das Begehren im April 2026 als unzulässig zurück. Die Begründung der Behörde lautete, dass eine solche Erhöhung nicht für einzelne Mitglieder beschlossen werden könne. Stattdessen sei eine grundlegende Änderung der Satzung des Wohlfahrtsfonds erforderlich, um eine allgemeine Anpassung vorzunehmen. Der betroffene Arzt wollte diese erste Ablehnung nicht akzeptieren und zog daraufhin vor das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, um seine Rechte einzuklagen und eine inhaltliche Prüfung zu erzwingen.

Rechtliche Argumentation und Menschenrechtskonvention

In seiner Beschwerde argumentierte der pensionierte Arzt, dass es aufgrund des Rechts auf den gesetzlichen Richter zwingend eine Behörde geben müsse, die seinen Antrag inhaltlich entscheide. Andernfalls führe dies nach seiner Auffassung dazu, dass er rechtlos gestellt sei. Zudem berief er sich explizit auf die Europäische Menschenrechtskonvention. Er machte geltend, dass sein Begehren einen zivilrechtlichen Anspruch darstelle, der vom Gericht geprüft werden müsse. Die Behörde und das Gericht folgten dieser Argumentation jedoch nicht und stellten klar, dass das Rechtsschutzgebot keine substantiellen Ansprüche auf höhere Leistungs-beträge garantiere.

Advertisement

Entscheidung des Gerichts im Detail

Das Landesverwaltungsgericht stellte in seiner Entscheidung vom 23. Oktober 2026 eindeutig fest, dass der Verwaltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds zwar über individuelle Pensionsansprüche entscheiden könne, sich dies jedoch ausschließlich innerhalb der bestehenden gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen bewegt. Die geforderte Inflationsanpassung stelle eine grundsätzliche Entscheidung dar, die eine entsprechende Änderung der Satzung vorausgehe. Dafür sei ausschließlich die Erweiterte Vollversammlung der Ärztekammer zuständig. Weder das Ärztegesetz noch die Satzung des Wohlfahrtsfonds enthielten Bestimmungen, aus denen sich ein Anspruch einzelner Pensionisten auf eine jährliche Erhöhung im Ausmaß der Inflation ableiten ließe. Die Europäische Menschenrechtskonvention garantiere zwar bestimmte Verfahrensrechte, schaffe aber keinen Anspruch auf eine bestimmte Pensionshöhe.

Gleichbehandlung und finanzielle Auswirkungen

Ein weiterer entscheidungswesentlicher Aspekt war die Gleichbehandlung aller Mitglieder des Wohlfahrtsfonds. Das Gericht befand, dass eine Inflationsanpassung ausschließlich für einzelne Pensionisten zu einer Ungleichbehandlung gegenüber anderen Leistungsbeziehern und künftigen Pensionisten führen würde. Zudem hätte eine solche Maßnahme gravierende Auswirkungen auf die Finanzierung des gesamten Fonds. Daher müsse eine solche Entscheidung von den dafür zuständigen Gremien getroffen werden und könne nicht durch einen individuellen Bescheid erfolgen. Der Antrag hätte auch nicht an die Erweiterte Vollversammlung weitergeleitet werden müssen, da diese zwar über allgemeine Anpassungen entscheidet, aber nicht zuständig ist, einzelne Anträge auf Inflationsausgleich bescheidmäßig zu erledigen. Da der entscheidungswesentliche Sachverhalt unstrittig war und ausschließlich rechtliche Fragen zu klären waren, fand keine mündliche Verhandlung statt. Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, womit der pensionierte Arzt keine Möglichkeit sah, die geforderte Anpassung auf diesem Wege durchzusetzen.