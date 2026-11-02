Gericht entlässt Sverre Magnus Høiby aus Untersuchungshaft

Das Bezirksgericht Oslo hat die Untersuchungshaft von Sverre Magnus Høiby beendet. Die Staatsanwaltschaft kündigt Beschwerde an, während Høibys Verteidiger die Entscheidung begrüßt.

Das Bezirksgericht Oslo hat am Montagnachmittag entschieden, die Untersuchungshaft des 29-jährigen Sverre Magnus Høiby nicht weiter zu verlängern. Damit endet die vorläufige Inhaftierung des Sohnes der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit und des Kronprinzen Haakon nach mehreren Monaten. Die Richterin wies den Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, die Haft um weitere vier Wochen zu verlängern, da keine ausreichenden Gründe für eine erneute Festnahme mehr gesehen wurden.

Freiheit nach Isolation auf Skaugum

Høiby befand sich seit Februar in Untersuchungshaft und zeigte sich nach der Ankündigung der Entlassung erleichtert. Sein Verteidiger erklärte gegenüber der Zeitung VG, dass sein Mandant glücklich sei, jedoch die Situation mit Zurückhaltung betrachte. Das letzte Wort im Verfahren sei noch nicht gesprochen, weshalb man die Entwicklung genau beobachte. Høiby durfte zuvor bereits im Juli vom Gefängnis auf das Anwesen Skaugum wechseln, wo er unter strengen Auflagen lebte.

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Auf dem Grundstück seiner Mutter Mette-Marit und seines Stiefvaters Haakon wohnte Høiby in einem eigenen Haus. Seine Bewegungsfreiheit war dabei stark eingeschränkt, da er das Haus und die angrenzende Terrasse ohne behördliche Genehmigung nicht verlassen durfte. Sein Anwalt hatte diese Bedingungen als unerträglich bezeichnet und besonders die soziale Isolation als schwere Belastung für seinen Mandanten hervorgehoben. Die nun erfolgte Freilassung beendet diese isolierte Lebenssituation vorerst.

Konflikt zwischen Verteidigung und Justiz

Die norwegische Staatsanwaltschaft hat gegen die Entscheidung des Gerichts bereits angekündigt, Rechtsmittel einzulegen. Sie beantragt zudem, dass Høiby bis zur Klärung der Beschwerde weiterhin in Untersuchungshaft verbleibt. Die Behörde begründet ihren Standpunkt mit der Sorge, dass Høiby nach seiner Freilassung erneut straffällig werden könnte. Dies stellt einen direkten Widerspruch zur Einschätzung des Gerichts dar, das die Fortsetzung der Haft für nicht mehr gerechtfertigt hielt.

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Während der Verhandlung am Montag wurden sowohl ein Mitarbeiter der norwegischen Strafvollzugsbehörde als auch ein medizinischer Betreuer angehört. Teile des Verfahrens fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was die Details der Argumentation der Anklagebehörde nicht vollständig transparent machte. Die Differenz zwischen der Sicht der Justizbehörden und der Position der Verteidigung bleibt somit ein zentraler Punkt des weiteren Verfahrens.

Weiterlaufendes Strafverfahren und Berufung

Im Juni wurde Høiby wegen zweier Vergewaltigungen, häuslicher Gewalt und Verstößen gegen ein Kontaktverbot zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. In zwei weiteren Vorwürfen der Vergewaltigung sprach ihn das Gericht frei. Der Angeklagte bestreitet wesentliche Teile der ihm zur Last gelegten Taten und hat gegen mehrere Schuldsprüche Berufung eingelegt. Daher ist das Urteil noch nicht rechtskräftig und das Verfahren geht weiter.

Die aktuelle Entscheidung über die Untersuchungshaft ist nur ein Schritt im komplexen Rechtsprozess. Während Høiby nun wieder größere Freiheit genießt, bleibt die rechtliche Unsicherheit bestehen, bis die Berufungsverhandlungen abgeschlossen sind. Die Medien berichten intensiv über die Entwicklungen rund um die königliche Familie und die juristischen Implikationen dieses Falls in Norwegen.