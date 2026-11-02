Geri nach brutalen Angriff in Salzburg: Herzstillstand und Trennungsschock

Forsthaus-Rampensau-Star Geri erleidet nach brutalen Angriff in Salzburg Herzstillstand. Die Ermittlungen laufen, während er sich von der Trennung von Lisa erholt.

Der Reality-TV-Star Geri aus der Sendung Forsthaus Rampensau durchlebt eine Phase extremer Belastung. Kurz nach der schmerzhaften Trennung von seiner Freundin Lisa, die ihn unter Tränen verließ, wurde der 27-Jährige in Salzburg Opfer eines brutalen Angriffs. Die Nacht von Samstag auf Sonntag entwickelte sich für den ATV-Star schnell zu einer lebensbedrohlichen Situation, die nicht nur physische, sondern auch massive psychische Folgen nach sich zog.

Kriminaltat und medizinische Notlage in Salzburg

Am Wochenende war Geri gemeinsam mit einem Freund in Salzburg unterwegs, wo er nun nach der Trennung von Lisa wohnt. Plötzlich wurden die beiden Männer von mehreren unbekannten Männern angegriffen. Während sein Freund um Hilfe schrie, bekam Geri einen heftigen Kopfstoß verpasst, als er sich umdrehen wollte. Trotz dieser Gewalttat gelang den beiden die Flucht zur Polizeiinspektion am Salzburger Rathausplatz. Dort angekommen, erlitt Geri nach eigenen Angaben einen Herzstillstand und musste reanimiert werden.

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Gesundheitsrisiken und Vorerkrankungen des Sängers

Geri erklärte später, dass er unter Vorerkrankungen leidet, die die Situation noch verschärften. Er berichtete von einem Herzklappenfehler und trgt zudem eine Herzpumpe. Die Ärzte des Uniklinikums Salzburg stellten jedoch fest, dass der Vorfall kein Herzinfarkt war, sondern ein anderes medizinisches Problem. Eine Computertomographie des Kopfes wurde durchgeführt, um die Folgen des Anschlags zu überprüfen. Aktuell erholt sich der Sänger körperlich, doch die psychische Verarbeitung der extremen Nacht steht noch aus.

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Polizeibericht und offizielle Stellungnahmen

Die Salzburger Polizei bestätigte den Vorfall für den Zeitraum kurz nach 2 Uhr am Sonntag. Eine Person erstattete Anzeige wegen Körperverletzung, woraufhin die Rettung den Mann ins Universitätsklinikum brachte. Die Ermittler nehmen an, dass es sich um einen isolierten Vorfall handelte, gegen den unbekannten Täter wird bereits angezeigt. Die genauen Verletzungsfolgen, insbesondere durch den Kopfstoß, sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Behörde prüft die Umstände weiterhin sorgfältig, um den Fall aufzuklären.

Langfristige Folgen für Karriere und Privatleben

Die dramatischen Ereignisse werfen ein kritisches Licht auf die gesundheitliche Verfassung des 27-jährigen Rappers. Nach der Trennung von Lisa und der anschließenden Gewalttat steht nun die Genesung im Vordergrund. Geri muss sein Erleben psychisch erst einmal verarbeiten, was bei einem solchen Schock mit erheblichen Belastungen einhergeht. Die Polizeiinspektion am Rathausplatz bleibt der Ort, an dem die erste Hilfe geleistet wurde, bevor die weiteren medizinischen Maßnahmen eingeleitet wurden. Die Öffentlichkeit erwartet nun eine klare Entwicklung bezüglich der Ermittlungsergebnisse.