Der Vorstand der Kages-Vorstand Gerhard Stark verlässt 2026 seinen Posten zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrags. Sein Nachfolger wurde empfohlen: Erich Schaflinger, der seit Jahren den LKH-Verbund Hochsteiermark leitet.

Der Vorstand der Kages-Vorstand Gerhard Stark verlässt 2026 seinen Posten zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrags. Sein Nachfolger wurde empfohlen: Erich Schaflinger , der seit Jahren den LKH-Verbund Hochsteiermark leitet.

Als Kages-Vorstand ist Gerhard Stark nicht nur eine Schlüsselfigur in der Gesundheitsversorgung in der Steiermark, sondern auch Manager des größten Arbeitgebers des Landes. 19.000 Menschen arbeiten bei der Spitalsgesellschaft Kages. 2026 legt Stark jedoch sein Amt zurück. Seit Monaten wurde nun über seine Nachfolge diskutiert. Noch vor dem Sommer soll die Landesregierung den Besetzungsvorschlag beschließen. In weiterer Folge wird durch den Aufsichtsrat auch der Dienstvertrag ausgestaltet.

Aufsichtsrat, Landesregierung und Generalversammlung müssen den Vertrag dann über den Sommer genehmigen. Schaflinger würde seinen neuen Job am 1. Oktober antreten. Die Entscheidung über den neuen Vorstand ist noch nicht endgültig.

Die Landesregierung muss den Besetzungsvorschlag noch beschließen und der Aufsichtsrat muss den Dienstvertrag ausgestalten. Nach der Genehmigung durch die Landesregierung und den Aufsichtsrat muss auch die Generalversammlung den Vertrag genehmigen. Erst dann ist die Entscheidung endgültig und kann umgesetzt werden. Der neue Vorstand wird also erst im Herbst sein Amt antreten.

Bis dahin bleibt Gerhard Stark im Amt und leitet die Kages-Vorstand weiterhin. Der Wechsel wird jedoch nicht ohne Aufregung bleiben. Die Mitarbeiter der Kages-Vorstand werden sich fragen, was die Zukunft für sie bedeutet und ob sich ihre Arbeitsbedingungen ändern werden. Der neue Vorstand wird auch eine neue Richtung für die Kages-Vorstand einleiten und die Strategie der Gesellschaft neu ausrichten.

Der Wechsel wird also nicht nur eine Personalie, sondern auch eine strategische Entscheidung sein





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