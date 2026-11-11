Gerhard Hanke bestärkt als Vorstandschef von Wienerberger

Wienerberger hat Gerhard Hanke mit Wirkung vom 11. November als fester Vorstandschef bestätigt, nachdem Heimo Scheuch durch Rückzug aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist.

Der österreichische Ziegelhersteller Wienerberger hat am Mittwoch offiziell bekannt gegeben, dass Gerhard Hanke seinerseits zum Vorstandschef ernannt wurde. Die Ernennung wird wirksam mit Wirkung vom 11. November 2026, als Reaktion auf den überraschenden Rückzug des langjährigen CEO Heimo Scheuch im August zurück im Zusammenhang mit gesundheitlichen Problemen.

Gerhard Hanke übernimmt die Führung des Konzerns

Hanke, der seit 25 Jahren im Unternehmen tätig ist, war zuvor als CFO von 2021 bis 2025 und seit März 2025 als COO Central & East aktiv. Seit August 2026 leitet er interimistisch das operative Geschäft. Mit der Bestätigung steht Hanke nun die endgültige Position des CEO an.

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Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung im Rahmen eines Beschlusses getroffen und diese am Mittwoch veröffentlicht. Er betonte, dass Hanke über tiefgehende Erfahrung im Bereich Finanzen und Operations verfüge und damit die Kontinuität sowie Wachstumsstrategien des Konzerns weiter vorantreiben könne.

Umverteilung der regionalen Verantwortlichkeiten

Aus den bisherigen Verantwortlichkeiten in der Region Zentral & Ost wird ein erweitertes Führungsteam gebildet. Dagmar Steinert bleibt als CFO und Harald Schwarzmayr als COO West im Vorstand. Die Verantwortung für die Region wird auf mehrere Manager verteilt, um die operative Effizienz zu erhöhen.

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Ausblick für den Konzern und die Quartalszahlen

Wienerberger plant, am Donnerstag, dem 12. November, die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals zu veröffentlichen. Die Bekanntgabe der Zahlen erfolgt unter der neuen Führung und soll Aufschlüsse über die finanzielle Stabilität und die strategische Ausrichtung des Unternehmens geben.

Diese Führungswechsel fören die Position von Wienerberger als einem der weltgrößten Ziegelhersteller weiter fest. Die Entscheidung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Marktposition trotz personeller Veränderungen zu stärken.