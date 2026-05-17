Gerhard Haderer, Karikaturist, feiert seinen 75. Geburtstag und wird gefeiert.

Gerhard Haderer, der Karikaturist, feiert seinen 75. Geburtstag und wird in Linz und Krems gefeiert. Seine Werke zeigen, dass er sich von der Gewohnheit entfernt und die politische und gesellschaftliche Realität kritisch zeigt. Er sieht die Auswahl seiner Werke als einen Querschnitt seiner künstlerischen Entwicklung. Er zeichnet weiterhin mit Leidenschaft und sieht sich als einen Menschen, der Menschen um sich herum ermutigt, am Leben teilzunehmen. Seine eigene Karriere kann er jungen, begabten Leuten nur erzählen, aber nicht empfehlen, da sich-Einmischen bedeuten kann, zu provozieren. Seine Themenwahl konzentriert sich auf die Politik, da er sieht, wie die Menschen sich verhalten und den Wunsch hat, dass sie sich anders verhalten mögen. Für ihn ist das Zeichnen eine innere Therapie, die ihm hilft, seine Gedanken auszudrücken und zu organisieren. Einige seiner Werke wurden nicht veröffentlicht, weil sie ihm zu heftig erschienen.

Gerhard Haderer , der Karikatur ist, feiert seinen 75. Geburtstag und wird in Linz und Krems gefeiert. Seine Werke zeigen, dass er sich von der Gewohnheit entfernt und die politische und gesellschaftliche Realität kritisch zeigt.

Er sieht die Auswahl seiner Werke als einen Querschnitt seiner künstlerischen Entwicklung. Er zeichnet weiterhin mit Leidenschaft und sieht sich als einen Menschen, der Menschen um sich herum ermutigt, am Leben teilzunehmen. Seine eigene Karriere kann er jungen, begabten Leuten nur erzählen, aber nicht empfehlen, da sich-Einmischen bedeuten kann, zu provozieren. Seine Themenwahl konzentriert sich auf die Politik, da er sieht, wie die Menschen sich verhalten und den Wunsch hat, dass sie sich anders verhalten mögen.

Für ihn ist das Zeichnen eine innere Therapie, die ihm hilft, seine Gedanken auszudrücken und zu organisieren. Einige seiner Werke wurden nicht veröffentlicht, weil sie ihm zu heftig erschienen. Seine Darstellung von Wladimir Putin und Donald Trump mit Adolf Hitler war für ihn eine erste Betroffenheit, die er jedoch zurückgezogen hat, weil die Kröten ihn leidgetan haben





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