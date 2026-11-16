Gérard Depardieu zieht Berufung zurück: Urteil wegen sexueller Übergriffe wird rechtskräftig

Gérard Depardieu verzichtet auf seine Berufung. Die Bewährungsstrafe von 18 Monaten wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen wird damit rechtskräftig.

Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu verzichtet auf eine weitere Anfechtung seiner Verurteilung wegen sexueller Übergriffe. Zu Beginn des Verfahrens vor dem Pariser Berufungsgericht bestätigten die Anwälte des 77-Jährigen, dass ihr Mandant seine Berufung zurückzieht.

Daraufhin nahm auch die Staatsanwaltschaft ihre Berufung zurück. Damit wird das Urteil aus erster Instanz rechtskräftig. Depardieu war bei der Verhandlung nicht persönlich anwesend.

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Gérard Depardieu verzichtet auf Berufung gegen Urteil

Das Urteil aus erster Instanz sieht eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten vor. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Depardieu bei Dreharbeiten zwei Frauen übergriffig behandelte.

Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin hatten den Schauspieler beschuldigt, sie bei Arbeiten zum Film Les Volets Verts, auf Deutsch Die grünen Fensterläden, begrapscht und obszön angesprochen zu haben. Regie führte Jean Becker, die Dreharbeiten fanden im Jahr 2021 statt.

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Das Gericht verurteilte Depardieu zusätzlich zu Geldzahlungen an die beiden Frauen. Außerdem soll er in ein Register mit Sexualstraftätern aufgenommen werden. In erster Instanz hatte Depardieu die sexuellen Belästigungen bestritten, während die Staatsanwaltschaft die Übergriffe als vorsätzlich einstufte.

Depardieu räumt Fehlverhalten am Filmset ein

In einer schriftlichen Stellungnahme räumte Gérard Depardieu ein, am Filmset häufig vulgären, sexuell anzüglichen Humor verwendet zu haben. Er erkenne nun, dass es eine Grenze zwischen Frechheit und strafbarem Verhalten gebe.

Depardieu sprach allen Betroffenen, die möglicherweise unter seinem Verhalten gelitten haben, seine tiefste und aufrichtigste Entschuldigung aus. Er erklärte, er habe sich zum Rückzug der Berufung entschlossen, weil ihm klar geworden sei, dass er einer Welt angehöre, die so nicht mehr existiert.

Die Anschuldigungen gegen den Schauspieler reichen über mehrere Jahre zurück. Depardieu hatte bislang alle Vorwürfe zurückgewiesen, auch nachdem Medien in der Woche vor dem Berufungsverfahren neue Details zu den Vorwürfen veröffentlicht hatten.

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Wirkung des Urteils und Stellung in Frankreich

Mit der Rechtskraft des Urteils ist die Verurteilung wegen sexueller Übergriffe endgültig festgestellt. Die Bewährungsstrafe, die Zahlungen an die beiden Frauen und die Eintragung in das Register für Sexualstraftäter gelten damit als verbindlich.

Depardieu gehört zu den bekanntesten Darstellern des französischen Kinos. Er hat in mehr als 200 Filmen gespielt, darunter Cyrano von Bergerac, Asterix und Obelix und Die letzte Metro. Viele dieser Produktionen gelten inzwischen als Klassiker.

Wegen der Vielzahl an Anschuldigungen und seiner missbilligenden Äußerungen ist Depardieu in Frankreich mittlerweile zu einer äußerst umstrittenen Persönlichkeit geworden. Der preisgekrönte Schauspieler wird damit zugleich für sein Werk und für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wahrgenommen.