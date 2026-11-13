Gérard Depardieu verzichtet auf Berufungsverfahren

Gérard Depardieu verzichtet auf das Berufungsverfahren zu seiner Bewährungsstrafe, während neue Aufnahmen einer mutmaßlichen Belästigung publik wurden.

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu verzichtet auf das Berufungsverfahren, das am Montag beginnen sollte. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP. Seine Anwälte müssen den Verzicht noch vor Gericht bestätigen. Depardieu, 77 Jahre alt, war im Jahr 2025 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Zeitgleich wurden Aufnahmen einer weiteren mutmaßlichen sexuellen Belästigung öffentlich. Das französische Investigativmagazin Mediapart veröffentlichte am Donnerstag Filmmaterial von Dreharbeiten aus dem Jahr 2013.

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Verzicht auf Berufung im Verfahren um Depardieu

Gérard Depardieu verzichtet auf die Berufung gegen seine Bewährungsstrafe. Die Entscheidung muss von seinen Anwälten noch vor Gericht formal bestätigt werden, bevor das Verfahren als beendet gilt.

Das Urteil betrifft sexuelle Übergriffe auf zwei Frauen bei Dreharbeiten im Jahr 2021. Eine Bühnenbildnerin und eine Regie-Assistentin hatten Depardieu vorgeworfen, sie gegen ihren Willen begrapscht zu haben.

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Depardieu räumte im Prozess den Gebrauch vulgärer Sprache ein. Den Vorwurf sexueller Übergriffe wies er jedoch zurück. Das Gericht sprach den beiden Frauen ein Schmerzensgeld von jeweils 1000 Euro zu.

Zusätzlich ordneten die Richter für Depardieu eine psychologische Behandlung und seine Registrierung als Sexualstraftäter an. Es war das erste Urteil gegen ihn wegen sexueller Gewalt.

Neue Aufnahmen aus den Dreharbeiten 2013

Mediapart veröffentlichte Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Depardieu einer jungen Statistin unter den Rock greift. Die Frau versucht zu sehen, ihn abzuwehren, bleibt dabei jedoch erfolglos.

Die Casting-Direktorin Fany Touya-Calmon erklärte, sie habe sich damals zwischen Depardieu und die Statistin auf den Boden gesetzt. Ihr Ziel sei gewesen, weitere Übergriffe zu verhindern.

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Depardieus Anwälte äußerten sich zu den neuen Aufnahmen zunächst nicht. Eine Stellungnahme zu dem Vorfall aus dem Jahr 2013 lag daher bislang nicht vor.

Weitere Vorwürfe und der Fall Charlotte Arnould

Insgesamt werfen etwa 20 Frauen dem früheren Star Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Depardieu war lange der beliebteste und international bekannteste Schauspieler Frankreichs.

Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung der Schauspielerin Charlotte Arnould im Jahr 2018 beantragte die Staatsanwaltschaft einen Prozess. Depardieu legte dagegen Beschwerde ein.

Ob der Fall vor Gericht kommt, soll am 26. November entschieden werden. Depardieu hat in mehr als 200 Filmen und Serien mitgespielt, darunter Die letzte Metro, Cyrano von Bergerac und mehrere Asterix-Filme.