Gerald Fleischmann Interviewt Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer auf Jagd

Gerald Fleischmann, einst Kurz-Intimus und aktuell Berater von Christian Stocker, führt wöchentlich für "Krone TV" ein Interview. Für die aktuelle Ausgabe war er unterwegs mit Tirols Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer – Gewehr inklusive. Dornauer erklärt, dass es bei der Jagd "nicht ums Töten" gehe, er erzählte von seiner Zeit als Bürgermeister und Jagdleiter in Tirol – und davon, dass man am besten vor dem Abdrücken "noch einmal durchatmet".

Gerald Fleischmann , einst Kurz-Intimus und aktuell Berater von Christian Stocker, führt wöchentlich für "Krone TV" ein Interview . Für die aktuelle Ausgabe war er unterwegs mit Tirols Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer – Gewehr inklusive.

Es ist eine der bemerkenswerteren Blüten, die der zeitgenössische Journalismus in den letzten Monaten getrieben hat, dass die meistgelesene Zeitung des Landes seit einiger Zeit einen politisch reichlich bekannten Interviewer hat. Gerald Fleischmann, über Jahre wichtigster PR-Stratege von Sebastian Kurz, später auch Berater von Karl Nehammer und aktuell (auch) von Kanzler Christian Stocker – allerdings nicht hauptamtlich, sondern als selbstständiger Berater.

Und so kam es eben, dass der langjährige ÖVP-Spindoktor, Urvater der einst viel zitierten "Message Control" der Türkisen, neben seiner politischen Tätigkeit auch anderen Betätigungen nachgeht. Und zwar bei der "Krone", wo er wöchentlich Promis aus allen Metiers interviewt. Jüngst saß Dompfarrer Toni Faber bei ihm, Fleischmann interviewte auch schon Ökonom Gabriel Felbermayr, Starkicker Michael Gregoritsch, Autor Thomas Brezina und Nationalbank-Chef Martin Kocher. Ausgestrahlt wird das Ganze auf "Krone TV".

Neu ist ihm das Metier nicht, Fleischmann arbeitete vor seiner Polit-Karriere selbst als Journalist. Nach dem Kurz-Ausstieg wurde er Buchautor. Jetzt hat die Sendung "Message, Macht, Medien" offenbar ein neues Level erreicht. In einer "Spezial"-Ausgabe begnügte sich Fleischmann nicht mit einem Interview, sondern ging mit dem früheren Chef der Tiroler SPÖ, Georg Dornauer, in den Wienerwald – und zwar auf die Jagd.

Begleitet von einem Filmteam streiften sie durch den Wald, Dornauer mit Gewehr umgehängt, der Kanzlerberater mit Wanderstock. Auch auf dem Hochsitz führten die zwei ihr Gespräch weiter. Und Dornauer erklärt dabei etwa, dass es bei der Jagd "nicht ums Töten" gehe, er erzählte von seiner Zeit als Bürgermeister und Jagdleiter in Tirol – und davon, dass man am besten vor dem Abdrücken "noch einmal durchatmet".

Die zwei reden über "Killerinstinkt" in der Politik, und der nach mehreren Affären von der SPÖ abgesägte Dornauer gab sich kämpferisch.

"Mich politisch zu beerdigen, das ist nicht ganz gelungen", sagte der parteifreie Mandatar. Zu bereuen scheint er wenig: "Dort, wo man mich kennt, verzeiht man mir den Ferrari, auch den Benko", sagte er, dem (auch) ein Jagdausflug mit René Benko zum Verhängnis geworden war. Dornauers Credo: "Das Schlimmste für einen Politiker" sei nicht Kritik, sondern "wenn er beim Villacher Fasching nicht genannt wird"





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