Eine fünfköpfige Familie aus Georgien, darunter ein sechs Monate altes Baby, wurde in Nußdorf-Debant vom polizeilichen Hausraub bis zur Abschiebung nach Wien in weniger als zwei Stunden geräumt. Die Gründe bleiben unklar.

In Nußdorf‑Debant, einer Gemeinde im Osten Tirols, wurde am Morgen des 26. Mai 2024 eine georgische Familie mit drei kleinen Kindern, darunter ein erst sechs Monate altes Baby, gefordert, die Wohnung zu verlassen. Innerhalb von zwei Stunden wurden die Eltern in ein Abschiebementl vorgeworfen, das die Familie in Wien zurück nach Georgien führte.

Der Abriss der Wohnsituation

Die Polizei stellte sich frühmorgens vor die Haustür der Familie. Laut einem engen Freund der Familie hatten die Eltern nur eineinhalb Stunden Zeit, um ihre Habseligkeiten zu packen. In dieser kurzen Frist wurden die Eltern mit ihren drei Kindern in ein Busfahrzeug gestapt, das sie direkt nach Wien brachte.

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Der Freund, ein Tiroler, der die Familie gut kannte, zeigte sich schockiert: 'Innerhalb von zwei Stunden waren sie weg. Ich bin schockiert, wie man bei uns mit Menschen umgeht'. Er bezieht die polizeiliche Entscheidung als unerklärlich ein, da die Familie als gut integriert beschrieben wird.

Stakeholder und Graue Fragen

Der Bürgermeister von Nußdorf‑Debant, Andreas Pfurner, reagierte darauf mit Ausprobungsfragen. Er sprach von Unwissenheit der Anwohner über die Gründe der Abschiebung und betonte, dass im Kindergarten das Fehlen des Kindes bemerkt, aber nicht erklärt wurde.

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Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat bis dato keine Stellungnahme zu dem Fall abgegeben. Unklar bleibt, ob ein behördlicher Bescheid übersehen oder missverstanden wurde, wie es der Freund vermutet.

Auswirkungen auf die betroffenen Kinder

Die Familie hatte eine Wohnung, die Eltern arbeiteten, und eines der Kinder war bereits in einer Kindertagesstätte. Nach dem Abriss leben die Eltern nun in einem unbekannten Standort in Wien, wobei deren aktuelle Lebenssituation nicht öffentlich bekannt ist. Für das sechs Monate alte Baby werden sich die Eltern nun mit der Frage konfrontiert sehen, wie sie die erstrecken, abgeordneten Betreuung und medizinische Versorgung regeln.

Nachteilgesetze für Familien, die in Österreich leben, werden von kritischen Beobachtern als "nicht nachvollziehbar" bezeichnet, da die Berechtigung zum Verbleib in dem Land nicht näher erläutert wird. Die Familienangehörigen stehen nun vor einer Wegweisung, deren Feintätlichkeit und Rechtmäßigkeit von der Judikative noch nicht bewertet wurde.

Die nächsten Schritte der Ermittlungen

Die österreichische Justiz hat bislang keine konkreten Anweisungen zur Rechtsmittelsetzung bekannt gegeben. Die Familie hat das Recht, einer Beschwerde gegen die Abschiebung zu widersprechen, obgleich der Ablauf - innerhalb von zwei Stunden - als zu kurz für angemessene Rechtsdurchsetzungsprozesse bezeichnet werden kann.

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Für die breite Öffentlichkeit bleibt die Frage offen, wie viele weitere Familien in ähnlichen Situationen betroffen sind. Erst wenn das BFA eine offizielle Stellungnahme abgibt, kann die Debatte über Integrationspolicies und die Rechte von Einwanderern in Österreich endgültig beleuchtet werden.