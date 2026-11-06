George Michael: Faith Tour auf Vinyl, CD, Blu-ray und Film

Das legendäre Album Faith und die Tournee von George Michael erscheinen neu. Limitierte Boxen, restaurierte Vinyls und ein Kinofilm ab dem 12. November in Österreich.

Das künstlerische Erbe von George Michael erfährt eine umfassende Wiederbelebung mit der Veröffentlichung umfangreicher Sammlerstücke zur Ära seines Solo-Debütalbums Faith. Die neue Veröffentlichung umfasst 18 Songs, darunter internationale Hits wie I want your Sex, Careless Whisper, Monkey oder Father Figure. Auch seine Zeit als Mitglied der Pop-Gruppe Wham! wird in den Kontext der Solo-Karriere eingebettet. Ein weiteres Highlight ist seine Coverversion des Songs Something Has Been Wrong with Me für das Tribute-Album One More Try. Die Neuauflage wurde speziell für Sammler und Fans aufbereitet, um die audio-visuelle Qualität dieser ikonischen Periode zu bewahren.

Vinyl und CD Neuauflagen des Albums Faith

Für die Neuauflage wurden die ursprünglichen Mehrspuraufnahmen restauriert und neu gemastert, um eine maximale Klangtreue zu gewährleisten. Die drei Schallplatten entstehen im sogenannten Half-Speed-Mastering-Verfahren, das eine besonders genaue Vinyl-Überspielung ermöglichen soll und den analogen Klangcharakter der späten 1980er Jahre optimal wiedergibt. Diese technische Sorgfalt gilt als Antwort auf die hohe Nachfrage nach hochwertigen physischen Tonträgern in einer zunehmend digitalisierten Musikwelt.

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Die umfangreichste Ausgabe erscheint als limitierte Box mit drei LPs und zwei CDs. Das gesamte Konzert ist darin auf beiden Tonträgern enthalten, was Musikern und Audio-Enthusiasten erlaubt, die Arrangements der damaligen Live-Auftritte detailliert zu studieren. Dazu kommt ein 136 Seiten starker Bildband mit zahlreichen bisher unveröffentlichten Fotos von George Michaels erster Solo-Tournee. Diese visuellen Dokumente bieten einen seltenen Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Tourneen der Pop-Geschichte.

Verbreitung des Konzertfilms The Faith Tour

Auch auf der großen Leinwand wird der 2016 verstorbene Sänger wieder lebendig. Am 12. November startet George Michael: The Faith Tour in den österreichischen Kinos, die unter den Netzwerken Cineplexx und Filmcasino betreiben. Der Konzertfilm zeigt bislang unveröffentlichte und restaurierte Aufnahmen der Pariser Shows aus dem Jahr 1988, die bisher nur wenigen Insidern zugänglich waren. Diese kinematografische Veröffentlichung ermöglicht einem neuen Publikum, die Bühnenpräsenz und das Vocal-Talent des Sängers in hoher Auflösung zu erleben.

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Der Film wird nicht nur als Kinovorführung, sondern auch als digitale und physische Veröffentlichung angeboten. Das Konzert erscheint außerdem als reguläre 3LP-Ausgabe, Doppel-CD und Audio-Blu-ray. Zusätzlich werden mehrere limitierte Vinyl-Varianten angeboten, die sich an verschiedene Sammlersegmente richten. Diese vielfältigen Formate sollen sicherstellen, dass sowohl puristische Vinyl-Hörer als auch moderne Streaming-Nutzer Zugang zu dem Material finden. Die Kombination aus audiovisuellen und rein akustischen Medien schafft ein ganzheitliches Erlebnis der Ära.

Kultureller Kontext und Bedeutung für die Fanbase

Darin gibt seltenes Archivmaterial weitere Einblicke in jene Zeit, in der George Michael nach seiner Karriere mit Wham! endgültig als Solostar durchstartete. Die Veröffentlichungen dienen nicht nur der kommerziellen Verwertung, sondern auch der historischen Dokumentation. Sie zeigen die künstlerische Reife und die musikalische Bandbreite eines Künstlers, der sich nach dem Ende der Duo-Ära neu erfinden musste. Die Restaurierung der Archivaufnahmen ist ein Akt der Bewahrung, der sicherstellt, dass diese kulturellen Artefakte für zukünftige Generationen zugänglich bleiben.

Die detaillierte Aufarbeitung der Tournee von 1988 unterstreicht die anhaltende Relevanz von George Michaels Musik. Durch die Kombination von neuen Mastering-Techniken und historischen Filmaufnahmen entsteht ein kohärentes Bild der Ära, das über reine Nostalgie hinausgeht. Die Veröffentlichungen bieten einen fundierten Einblick in die Produktion und Inszenierung eines der erfolgreichsten Alben und Konzerte der Pop-Musik. Für Fans und Kritiker gleichermaßen stellen diese Veröffentlichungen eine wichtige Referenz für die Analyse seiner künstlerischen Entwicklung dar.