Die Restaurierung des Faith-Konzerts von George Michael aus dem Jahr 1988 holt den Pop-Star zurück ins Scheinwerferlicht. Der Mitschnitt zeigt einen Künstler, der sich nach dem Erfolg mit Wham! neu erfand.

George Michael steht im Mittelpunkt einer neu aufbereiteten Konzertaufzeichnung. Das Faith-Konzert, das 1988 im Palais Omnisports de Paris-Bercy, heute Accor Arena, auf 35 mm aufgezeichnet wurde, ist wiederentdeckt und neu restauriert worden. Der Mitschnitt dauert 113 Minuten und zeigt den Sänger in einer Phase, in der er sich nach dem Erfolg mit Wham! neu erfand.

Der Film rückt einen Pop-Star zurück in den Blick, der in den vergangenen Jahren aus der popkulturellen Reliquienverehrung verschwunden war. Die Aufnahme dokumentiert, wie George Michael als Solokünstler seine Rolle neu definierte, nachdem er die Bühne mit seinem früheren Partner geteilt hatte.

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Wham! und der frühe Weg zum Solo-Start

George Michael prägte in den Achtzigern vor allem die Band Wham!, die er gemeinsam mit Ridgeley gegründet hatte. Die Gruppe stand für gut gelaunten, unverblümt optimistischen Pop mit sexy und jungen Protagonisten, die das Leben feierten.

Der Titel Careless Whisper erschien 1984 zunächst unter dem Namen George Michael, weil die Plattenfirma die Ballade für Wham! als nicht passend empfand. Das Lied über Schuldgefühle nach einem Seitensprung wurde trotzdem zum Soundtrack unzähliger Partys und Tanzabende, bei denen sich Paare eng umschlungen bewegten.

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Die Songs des Duos, darunter Wake Me Up Before You Go-Go, I'm Your Man und The Edge of Heaven, stammten alle von George Michael selbst. Die Band hatte drei Alben veröffentlicht, bevor sie ihr Abschlusskonzert im Londoner Wembley im Jahr 1986 vor 72.000 Menschen gab.

Faith-Ära, Rekordtour und Rückzug aus dem Rampenlicht

Mit dem Album Faith begann für George Michael ein neuer Abschnitt, der sich 25 Millionen Mal verkaufte. Das Werk setzte auf einen Stilwandel mit Lederjacke, Jeans und einem raueren Image, das weniger fröhlich und deutlich persönlicher wirkte.

Die Tour zu Faith brach alle Rekorde. Nach 109 Konzerten in 19 Monaten war George Michael jedoch vor allem eines: ausgebrannt. Zwei Jahre Selbstfindung folgten, in denen er stärker als Songwriter anerkannt werden wollte und sich vom Pop-Pin-up-Image lösen wollte.

Das Album aus dem Jahr 1990 fiel ganz anders aus als Faith, nämlich melancholisch und sparsam instrumentiert. George Michael mied das Rampenlicht, gab keine Konzerte und weigerte sich, in Videos aufzutreten. Im Clip zu Freedom! '90 marschierte stattdessen eine Riege an Supermodels auf, von Cindy Crawford bis Linda Evangelista.

Die legendäre Lederjacke aus der Faith-Zeit, die kürzlich in England für 20.000 Euro versteigert wurde, ließ George Michael in Flammen aufgehen. In dem Kurzfilm, der dem Konzert vorangestellt ist, sagt er, er habe sich wie ein Betrüger gefühlt.

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Outing, Verhaftung und das bleibende Vermächtnis

Im Jahr 1998 wurde George Michael in Los Angeles auf einer öffentlichen Toilette wegen unsittlichen Verhaltens verhaftet. Damit wurde seine bis dahin aus Imagegründen geheim gehaltene Homosexualität öffentlich.

George Michael ging mit diesem Outing offen und ironisch um. Seine Haltung war, dass seine Sexualität nichts sei, wofür man sich schämen müsse, und mit dieser Position konnte er punkten.

Der Tod seiner Mutter und ein Streit mit der Plattenfirma prägten die Jahre nach dem Zwischenfall in Los Angeles zusätzlich. Die Restaurierung des Faith-Konzerts führt nun vor Augen, was George Michael auf der Bühne ausmachte: eine Stimme mit unvergleichlichem Schmelz, ein Charisma, das die Zuschauer in Paris über 113 Minuten in Bann hielt.

Wer das Konzert heute sieht, erlebt einen Künstler, der sich damals bewusst von fröhlicher Oberflächlichkeit löste. Die neu restaurierte Aufzeichnung macht diesen Wandel sichtbar und zeigt, warum George Michael für viele Fans bis heute als eigenständige Pop-Figur gilt.