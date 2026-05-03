George Clooney: Vom Hollywood-Star zum politischen Aktivisten

George Clooney feiert seinen 65. Geburtstag und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Der Schauspieler und Regisseur ist nicht nur für seine Rollen in Blockbustern bekannt, sondern auch für sein politisches Engagement und sein humanitäres Wirken. Ein Porträt eines vielseitigen Stars.

George Clooney zählt zu den erfolgreichsten und vielseitigsten Schauspielern Hollywood s. Mit 65 Jahren blickt der zweifache Oscar-Preisträger auf eine beeindruckende Karriere zurück, die ihn von der Kultserie „Emergency Room – Die Notaufnahme“ bis zu internationalen Blockbustern wie „Gravity“ und „Ocean’s Eleven“ führte.

Doch nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und politisch engagierter Bürger hat Clooney einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sein Leben und Werk sind geprägt von Erfolg, Kontroversen und einem starken Engagement für Menschenrechte und Pressefreiheit. Clooneys Karriere begann in den 1990er-Jahren mit der Rolle des charmanten Kinderarztes Dr. Doug Ross in der Serie „Emergency Room“.

Der Durchbruch gelang ihm mit Filmen wie „From Dusk Till Dawn“ und „Three Kings“, doch auch peinliche Rollen wie der Batman in „Batman & Robin“ gehören zu seiner Filmografie. Trotz dieser Rückschläge etablierte er sich als einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Sein Talent als Regisseur bewies er mit Filmen wie „Good Night, and Good Luck“ und „The Ides of March“. Clooney ist nicht nur für seine künstlerischen Leistungen bekannt, sondern auch für sein humanitäres Engagement.

Er setzt sich für Pressefreiheit und Menschenrechte ein, inspiriert von seinem Vater, dem Journalisten Nick Clooney. Privat führt Clooney ein zurückgezogenes Leben mit seiner Ehefrau Amal, einer renommierten Menschenrechtsanwältin, und ihren Zwillingen Ella und Alexander. Die Familie lebt auf einem Bauernhof in Südfrankreich, wo sie die französische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Clooney äußerte sich kritisch über das Leben in Los Angeles und die Einflüsse der Hollywood-Kultur auf seine Kinder.

Politisch ist er ein überzeugter Demokrat und ein langjähriger Kritiker von Donald Trump, mit dem er sich wiederholt öffentliche Wortgefechte lieferte. Trotz der politischen Differenzen bleibt Clooney ein gefeierter Star, der mit seiner Arbeit und seinem Engagement weiterhin beeindruckt





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