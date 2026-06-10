Georg Schöppl bleibt Vorstandssprecher und Vorstand für Immobilien und Finanzen der Österreichischen Bundesforste

Der Oberösterreicher Georg Schöppl wurde vom Aufsichtsrat als Vorstandssprecher sowie als Vorstand für Immobilien und Finanzen der Österreichischen Bundesforste wieder bestellt. Die neue Periode beginnt im April 2027 und läuft fünf Jahre.

Der Oberösterreicher Georg Schöppl wurde vom Aufsichtsrat als Vorstandssprecher sowie als Vorstand für Immobilien und Finanzen der Österreichischen Bundesforste wieder bestellt. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

Die neue Periode beginnt im April 2027 und läuft fünf Jahre. Schöppl ist seit November 2022 Vorstandssprecher und seit 2007 im Vorstand. Er bildet den Vorstand mit Andreas Gruber, der seit 2022 für Naturschutz und Forstwirtschaft verantwortlich zeichnet.

"Ich freue mich über das Vertrauen des Aufsichtsrats und darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem engagierten Team der Bundesforste weiterzugehen. Angesichts großer Herausforderungen – vom Klimawandel über die nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Ressourcen bis hin zu wirtschaftlichen Unsicherheiten in geopolitisch angespannten Zeiten – ist unser Auftrag wichtiger denn je," sagt Schöppl.

"Mit Georg Schöppl bleibt eine erfahrene Führungspersönlichkeit an der Spitze der Bundesforste, die das Unternehmen maßgeblich geprägt und mittels einer konsequent umgesetzten Diversifizierungsstrategie erfolgreich weiterentwickelt hat. Die Ergebnisse der letzten Geschäftsjahre zählen durchwegs zu den besten der Unternehmensgeschichte," sagt Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Mannsberger. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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