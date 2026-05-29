Georg Kasperkovitz neuer CEO der Lenzing AG

Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat Georg Kasperkovitz mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Lenzing AG ernannt. Georg Kasperkovitz ist seit Juni 2025 Mitglied des Vorstandes und Chief Operations Officer (COO) der Lenzing AG. In dieser Funktion verantwortet er die Faserdivision (Vertrieb, Produktion und Supply Chain) sowie das unternehmensweite Performance-Programm.

Georg Kasperkovitz ist seit Juni 2025 Mitglied des Vorstandes und Chief Operations Officer der Lenzing AG. Nun ist er CEO . Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat Georg Kasperkovitz mit Wirkung zum 1.

Juni 2026 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Lenzing AG ernannt. Damit ist die Chefsuche beim oberösterreichischen Faserkonzern nun offiziell beendet. Das Unternehmen hatte seit Ende Jänner dieses Jahres keinen CEO mehr. Genauer gesagt übernahm ein Dreiervorstand, nachdem Rohit Aggarwal sein Mandat aus persönlichen Gründen zurücklegte.

Das Unternehmen gab damals bekannt, einen Prozess zur Bestellung eines CEO-Nachfolgers initiiert zu haben. Den hat man nun in den eigenen Reihen gefunden. Kasperkovitz ist seit Juni 2025 Mitglied des Vorstandes und Chief Operations Officer (COO) der Lenzing AG. In dieser Funktion verantwortet er die Faserdivision (Vertrieb, Produktion und Supply Chain) sowie das unternehmensweite Performance-Programm.

Seine Funktionsperiode als CEO läuft bis zum 31. Mai 2029. Der CEO wird in Zukunft die Unternehmensstrategie und die operative Geschäftsführung der Lenzing AG verantworten. Georg Kasperkovitz wird in Zukunft die Ziele der Unternehmensstrategie umsetzen und die operative Geschäftsführung der Lenzing AG leiten.

Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat Georg Kasperkovitz als CEO ernannt, um die Unternehmensstrategie und die operative Geschäftsführung der Lenzing AG zu leiten. Georg Kasperkovitz wird in Zukunft die Ziele der Unternehmensstrategie umsetzen und die operative Geschäftsführung der Lenzing AG leiten





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Georg Kasperkovitz Lenzing AG CEO Vorstandsvorsitzender Faserkonzern

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