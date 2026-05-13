Georg Dornauer kritisiert vor krone.tv Brüche mit der SPÖ und wirft Vorwürfe

Dornauer spricht in einem krone.tv-Interview über die Trennung von seiner alten Partei und wirft schwere Vorwürfe. Man habe ihn "politisch beerdigen" wollten, kritisiert er.

Der ehemalige Tiroler Landes-Vize und SPÖ -Chef Georg Dornauer äußert sich im Interview bei krone.tv über sein Brüchen mit seiner alten Partei und wirft gravierenden Vorwürfe .

Man habe ihn "politisch beerdigen" möchten, kritisiert er. Darüber hinaus kritisiert Dornauer die Entwicklung seiner ehemaligen Partei und richtet sich an Andreas Babler. Gleichzeitig blickt Dornauer selbstkritisch auf den umstrittenen Jagdausflug mit René Benko zurück und verrät, wo er seine politische Zukunft sieht. User-Beiträge spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung des Betriebsers/der Redaktion oder von Krone Multimedia (KMM) wider.

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