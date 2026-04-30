Georg Baselitz verstorben: Ein Meister der Provokation und des Umbruchs

Der bedeutende deutsche Maler Georg Baselitz ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er wurde durch seine auf dem Kopf stehenden Bilder und provokanten Werke bekannt und prägte die Nachkriegskunst maßgeblich.

Georg Baselitz , bekannt für seine auf dem Kopf stehenden Bilder, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Der Künstler, der aus der DDR in den Westen zog und mit provokanten Werken wie 'Nackter Mann' und 'Die große Nacht im Eimer' für Aufsehen sorgte, etablierte sich im Laufe der Jahrzehnte als einer der wichtigsten Vertreter der Nachkriegskunst .

Seine 'Umkehrbilder' waren ein Markenzeichen, mit dem er eine neue Perspektive auf die Realität schuf. Neben der Malerei schuf Baselitz auch Skulpturen, die oft archaische Formen aufwiesen und zu Diskussionen führten. Seine Werke thematisierten Kriegserlebnisse, die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit und die Reflexion über sein eigenes Schaffen. Baselitz erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter die österreichische Staatsbürgerschaft und das Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst.

Salzburg, einer seiner Lebensmittelpunkte, widmete ihm heuer zwei große Ausstellungen, die nun zu Abschiedsfeiern werden. Die Anteilnahme aus der Kunstszene ist groß, und sein Einfluss auf nachfolgende Generationen von Künstlern wird betont. Er hinterlässt ein bedeutendes Werk, das die Kunstwelt nachhaltig geprägt hat. Baselitz' Kunst war stets widerspenstig und gegen den Strich gebürstet.

Er verließ die DDR, nachdem er an der Kunsthochschule in Ostberlin wegen 'gesellschaftlicher Unreife' geflogen war. Seine frühen Werke sorgten für Skandale, doch er entwickelte sich zu einem Doyen der Kunst, der mit seinen einzigartigen Bildern internationale Anerkennung fand. Seine 'Heldenbilder' und 'Russenbilder' sind Ausdruck seiner Auseinandersetzung mit der Geschichte und seiner persönlichen Erfahrungen. Später experimentierte er mit Schwarzmalerei und der Unsichtbarmachung von Bildern, um Grenzen zu verschieben und neue Ausdrucksformen zu finden.

Die Ausstellungen in Salzburg zeigen die Bandbreite seines Schaffens, von den frühen Zeichnungen bis zum monumentalen Spätwerk. Sein Tod markiert das Ende einer Ära und hinterlässt eine Lücke in der Kunstwelt





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