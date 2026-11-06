Nobelpreisträger Geoffrey Hinton warnt vor einem KI-Angriff auf das Finanzsystem binnen eines Jahres. Die Folgen könnten eine Woche lang die Wirtschaft lahmlegen.

Der britisch-kanadische Informatiker und Physik- Nobelpreis träger Geoffrey Hinton hat eindringliche Warnungen vor den Risiken der künstlichen Intelligenz geäußert. Im Interview mit der Wiener Zeitung "Die Presse" während der TED AI-Konferenz in der Hofburg betonte er, dass KI-Agenten das globale Finanzsystem innerhalb des nächsten Jahres lahmlegen könnten. Hinton, der als einer der Väter der modernen KI gilt, rechnet dabei mit massiven Störungen, die bis zu einer Woche andauern könnten.

Warnung vor KI-Agenten und Marktchore

Hinton schätzt die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios als hoch ein und bezeichnet es als konkretes Risiko der nahen Zukunft. Er geht davon aus, dass autonome KI-Systeme in der Lage sein werden, sich koordiniert auf Finanzmärkte zu stürzen und diese zu manipulieren. Diese autonome Handlungsfähigkeit, die er als potenzielle Bedrohung identifiziert, unterscheidet sich fundamental von der reinen Datenverarbeitung, die wir heute kennen. Ein solches Ereignis würde nicht nur technische, sondern auch massive wirtschaftliche Konsequenzen für den globalen Handel haben.

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Der 2024 mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnete Experte hat seine Karriere der Entwicklung künstlicher neuronaler Netze gewidmet. Dennoch sieht er heute die Früchte seiner Arbeit mit Sorge, da sich die Technologie schneller entwickelt hat, als er ursprünglich prognostiziert hatte. Er betonte, dass er keine Schuldgefühle habe, da er mit dem damaligen Wissen nicht absehen konnte, wie exponentiell das Wachstum der KI-Leistung erfolgen würde. Seine Position als emeritierter Professor an der University of Toronto gibt seinen Worten besonderes Gewicht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Konfrontation mit Tech-Führungselite

In seinem offenen Gespräch stellt Hinton die führenden Köpfe der Technologiebranche zur Rede. Er richtet seine Kritik explizit an Elon Musk, Jensen Huang und Mark Zuckerberg. Hinton kritisiert die "Tech-Bros" dafür, dass sie die Gefahren der Superintelligenz bagatellisieren und vor allem an Profit interessiert sind. Er wirft ihnen vor, die Sicherheitsforschung vernachlässigt zu haben, obwohl sie das Potenzial haben, die Kontrolle zu übernehmen.

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Die Chefs der führenden KI-Labore hatten zuvor angedeutet, dass eine Pause der Entwicklung vernünftig sein könnte. Hinton hält diese Absichten jedoch für unrealistisch, da der Wettlauf um Vorteile nicht aufgehalten werden kann. Er argumentiert, dass kein Land oder Unternehmen aufhören wird, an KI zu forschen, solange die Konkurrenz aktiv bleibt. Diese Erkenntnis führt ihn zu dem Schluss, dass wir uns in einem unkontrollierbaren Entwicklungszyklus befinden, den wir nur schwer lenken können.

Superintelligenz und menschliche Überlegenheit

Hinton definiert Superintelligenz als einen Zustand, in dem Maschinen bei nahezu allen intellektuellen Fähigkeiten überlegen sind. Aktuell sind KI-Modelle zwar in spezifischen Bereichen wie der Lösung mathematischer Probleme herausragend, scheitern jedoch an Aufgaben, die menschliches Allgemeinwissen oder räumliches Denken erfordern. Er selbst würde gegen das Schachprogramm Stockfish keine Chance haben, was die ungleiche Verteilung der Fähigkeiten unterstreicht.

Dennoch hofft Hinton, dass wir eine Superintelligenz entwickeln können, die sich mehr um das Wohlergehen der Menschen kümmert als um sich selbst. Er schätzt die Überlebenschance der Menschheit auf 80 bis 90 Prozent ein und zählt sich nicht zu den extremen Warnern, die einen sicheren Untergang prophezeien. Für ihn gibt es zwei plausible Zukunftsszenarien: Entweder wir gemeistern die Risiken oder wir geben die Kontrolle an eine überlegene Intelligenz ab. Diese Zweideutigkeit macht die aktuelle Lage so brisant für die gesellschaftliche Debatte.

Wirtschaftliche Folgen und Arbeitsmarkt

Neben den Sicherheitsbedenken sieht Hinton auch immense wirtschaftliche Chancen, die mit der Technologie einhergehen. Vor allem in alternden Gesellschaften des Westens könnte KI helfen, den drohenden Arbeitskräftemangel zu kompensieren. Viele Länder wollen keine Einwanderung mehr, was die Produktivitätssteigerung durch Maschinen umso dringlicher macht. Hinton ist überzeugt, dass KI die Produktivität so stark erhöhen kann, dass weniger Arbeitskräfte benötigt werden, um denselben Wohlstand zu erzeugen.

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Diese Entwicklung könnte das Leben vieler Menschen deutlich verbessern, wenn die Risiken beherrscht werden. Allerdings fehlt es derzeit an ausreichenden Investitionen in die Sicherheitsforschung, um diese positive Zukunft abzusichern. Hinton fordert, dass wir trotz des Wettlaufs unbedingt die Risiken lösen müssen. Die Zeit drängt, da sich die Technologien exponentiell entwickeln. Die kommenden Monate werden entscheidend dafür sein, ob wir die Kontrolle behalten oder ob autonome Systeme wie die befürchteten Agenten das Finanzsystem für immer verändern.