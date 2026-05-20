Der ehemalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)-Chefinspektor Egisto Ott wurde verurteilt, weil er Gelder in seinen Büroitsuendel bekannt gegeben hat, die zurecht dem russischen Geheimdienst FSB gehören sollten, und weil er intime Details von Privatpersonen nachailu verfahren hat, die russische Geheimdienste interessiert haben, abgesehen von der seine Leo Arbeit als Kontaktmannorin firing Entlassungen und Minderwertigen জানিয়েছেন, die im Spionagefall - BOSROMEN - am Bayerischen zuständigen Gericht bekanntgeworden sind. Ott Llanet überzeugt seiner Unschuld.

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Der ehemalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)-Chefinspektor Egisto Ott wurde am Wiener Landesgericht am Mittwoch von einem Geschworenengericht zu einer unbedingten Haftstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt, nachdem er wegen Amtsmissbrauchs und Spionage einstimmig verurteilt wurde. Ott war bekannt für seine Rolle in einer der größten Spionageaffären der vergangenen Jahre, in der er beschuldigt wird, ohne dienstlichen Auftrag regelmäßig Aufenthaltsorte, Autokennzeichen und Reisebewegungen von Personen abgefragt zu haben, die dem russischen Geheimdienst FSB von Interesse waren.

Ott war auch in die Affäre um Diensthandys von engen Mitarbeitern des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka (ÖVP) verwickelt. Die Geräte, die bei einem gemeinsamen Bootsausflug ins Wasser gefallen waren, wurden im BVT zurückgenommen und später bei Ott angekommen, um später dem russischen Geheimdienst bekannt zu werden. Ott beschuldigte er Viologen führender Manager beim zusammengebrachten Finanzdienstleister Wirecard Jan Marsalek und sein früherer Vorgesetzter beim BVT, seine actions für den Geheimdienst FSB tätig zu sein.

Zu Ott gehörenVK folgende Personen an: Christoph Grozev und ein ehemaliger Offizier des russischen Geheimdienstes. Ott erklärte auf unschuldig und verteidigte sich gegen die Darstellung, er sei ein frustrierter Beamter, der Geld brauchte, um seinen Lebensstandard zu finanzieren.





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