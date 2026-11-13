Genetische Analyse der Völkerwanderung widerlegt Eroberungstheorie

Forschungsergebnisse der Uni Mainz zeigen, dass die Völkerwanderung durch friedliche Integration kleiner Gruppen verlief, nicht durch gewaltsame Eroberung ganzer Völker.

Neue Erkenntnisse aus der Paläogenetik revolutionieren unser Verständnis der Völkerwanderung. Ein internationales Forschungsteam widerlegt jahrhundertealte Vorstellungen von gewaltsamen Eroberungszügen durch ganze Völker. Stattdessen zeichnen die Daten ein Bild von Kleingruppen und Einzelpersonen, die friedlich in bestehende Gesellschaften integriert wurden. Diese Migrationsmuster prägten die genetische Landschaft Europas nachhaltig.

Forschungsergebnisse der Universität Mainz

Das Forschungsteam unter der Leitung von Joachim Burger von der Universität Mainz analysierte 258 Genome. Diese stammen von Menschen, die im 5. Jahrhundert in Süddeutschland lebten. Die Ergebnisse wurden im Jahr 2026 veröffentlicht. Sie zeigen, dass das klassische Bild der wandernden Völker falsch ist. Stattdessen wanderten kleine Familienverbände oder einzelne Personen ein. Diese Gruppen trafen auf lokale Germanen, die bereits seit langem in Zentraleuropa ansässig waren.

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Korrektur historischer Geschichtsbilder

Standardwerke wie das Buch von Georg Schreiber beschreiben dramatische Szenarien. Darin heißt es, Hunnen hätten das Ostgermanenreich zerschlagen. Die Darstellung einer massiven Flucht vor asiatischen Eindringlingen ist jedoch irreführend. Die genetischen Daten belegen, dass keine vollständige Eroberung durch fremde Völker stattfand. Es gab zwar Reibereien, Raubzüge und Kriege während des Zusammenbruchs des Weströmischen Reiches. Entscheidend war jedoch die friedliche Integration der neuen Ankömmlinge in die lokale Bevölkerung.

Untersuchungen des Projekts HistioGenes

Das Projekt HistioGenes, an dem auch Forscher der Universität Wien beteiligt sind, lieferte weitere Einblicke. Es untersuchte Siedlungen im österreichischen Raum aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. Dabei wurden Siedlungen identifiziert, die kulturell awarisch geprägt waren. Genetisch zeigten die Bewohner jedoch entweder überwiegend europäische oder überwiegend asiatische Merkmale. Dies deutet auf eine Trennung der Populationen hin, obwohl sie dieselbe Kultur teilten.

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Genetische Herkunft und kulturelle Anpassung

Die genetisch asiatischen Bewohner stammen vermutlich aus der Mongolei. Sie lebten teilweise getrennt von ihren europäischen Nachbarn. Dennoch adoptierten alle Gruppen die awarischen kulturellen Gebräuche. Dies zeigt, dass Kultur und Genetik nicht immer deckungsgleich sind. Die Vermischung der Gruppen fand nicht überall und nicht unmittelbar statt. Die Gründe für diese räumliche und soziale Trennung sind bisher nicht vollständig geklärt.

Neue Quellen für die Geschichtsschreibung

Genetische Analysen ergänzen somit schriftliche und archäologische Quellen entscheidend. Sie ermöglichen ein differenzierteres Bild der Vergangenheit. Die Forschung zeigt, dass Geschichte vielfältiger war als angenommen. Migrationsbewegungen waren komplexer und weniger gewalttätig, als viele Lehrbücher suggerieren. Diese neuen Daten erlauben es Historikern, die narrative der Völkerwanderung neu zu erzählen. Die Integration kleiner Gruppen war der bestimmende Faktor für die europäische Bevölkerungsgeschichte.