Generalprokuratur entscheidet: Staatsanwaltschaft Linz führt Ermittlungen gegen Thomas Schmid

Die Generalprokuratur hat die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Linz für die Ermittlungen gegen den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, bestätigt. Der Fall betrifft Vorwürfe der falschen Zeugenaussage im Postenschacher-Prozess. Ex-Kanzler Sebastian Kurz hatte Schmid angezeigt.

Die Generalprokuratur hat in einem umstrittenen Fall eine klare Entscheidung getroffen. Nach monatelangen Diskussionen über die Zuständigkeit für die Ermittlungen gegen Thomas Schmid , den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium , wurde die Staatsanwaltschaft Linz als zuständige Behörde bestätigt.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte sich zuvor für nicht zuständig erklärt, nachdem sie die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Linz übernommen hatte. Die Generalprokuratur begründete ihre Entscheidung damit, dass das Verfahren gegen Schmid bereits im Dezember 2024 im Rahmen der Kronzeugenregelung eingestellt worden war und kein offenes Ermittlungsverfahren bei der WKStA vorlag. Die WKStA hatte argumentiert, dass kein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Vorwürfen und dem bereits abgeschlossenen Verfahren bestehe. Die Generalprokuratur folgte dieser Argumentation weitgehend.

Die Staatsanwaltschaft Linz hatte das Verfahren gegen Schmid eingeleitet, nachdem Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Anzeige wegen falscher Zeugenaussagen im Postenschacher-Prozess erstattet hatte. Schmid wird vorgeworfen, im Prozess um die Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau falsche Angaben gemacht zu haben. Im Prozess ging es auch um die frühere Besetzung des Finanzamts in Freistadt, bei der Schmid laut Zeugenaussagen versucht haben soll, Einfluss zu nehmen.

Eine Beamtin im Finanzministerium hatte berichtet, dass Schmid bereits bei der Besetzung in Freistadt interveniert habe, um den späteren Bürgermeister von Braunau zu begünstigen. Ein weiterer Finanzbeamter sagte aus, dass er auf Anweisung Schmids den Bestgereihten im Hearing für den Posten in Freistadt angerufen und aufgefordert habe, den Job nicht anzunehmen. Die Generalprokuratur betonte, dass das Ermittlungsverfahren zum Faktum der Postenbesetzung in Braunau bereits abgeschlossen sei und kein enger sachlicher Zusammenhang zu den neuen Vorwürfen bestehe.

Die Entscheidung der Generalprokuratur bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft Linz die Ermittlungen gegen Schmid fortsetzen wird. Der Fall ist Teil eines größeren Skandals, der die österreichische Politik seit Jahren beschäftigt und in dem mehrere hochrangige Politiker und Beamte in Verdacht geraten sind, Einfluss auf die Besetzung von Schlüsselpositionen im Finanzministerium genommen zu haben





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