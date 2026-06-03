Generaldirektor-Wahl im ORF: Spannende Wochen, politische Ränke und Männerpackelei

Die Generaldirektor-Wahl im ORF steht vor der Tür. Die rote Stiftungsrat-Rete will einen roten Generaldirektor wählen, um das Personalpaket für die SPÖ aufzutragen. Doch die Männerpackelei um den GD-Posten bleibt spannend. Markus Breitenecker, ehemaliger ProSiebenSat.1-Chef, hat sich zuletzt als zweiter starker Bewerber hervorgetan. Lisa Totzauer, ORF-Magazinchefin, gilt als innovativ und resistent, aber nicht steuerbar. Die Frauen im Stiftungsrat scheinen die Schnauze voll von der Männerpackelei zu haben. Der nächste Donnerstag wird ein langer Tag mit dem Hearing aller potenziellen Kandidaten und der Wahl.

Nächste Woche wird im ORF der Generaldirektor oder die Generaldirektor in gewählt – es bleibt spannend bis zum Schluss. Ziehen die roten Stiftungsräte nach, wie es ihr Vorsitzender Heinz Lederer will – am besten einstimmig –, damit das hintenrum politisch paktierte Personalpaket auch für die SPÖ aufgeht?

Oder schwenkt man doch noch um, um das Gesicht zu wahren? Auf Markus Breitenecker zum Beispiel, den ehemaligen ProSiebenSat.1-Chef. Der tat sich zuletzt als zweiter starker Bewerber hervor. Verständnislich: Er hat einiges an Qualifikation, die Pig nicht vorweisen kann – Fernseh- und Radioerfahrung etwa.

Bei Breitenecker muss ich mich übrigens entschuldigen, ich habe das letzte Mal geschrieben, dass er der Spitzenkandidat der Neos sei. Darüber hat er sich geärgert.

„Ich bin nicht Neos“, hat er gesagt – und dann haben wir lange telefoniert. Und okay, er hat mich von seiner Unabhängigkeit überzeugt. Vielleicht mögen ihn die Neos auch deshalb.

Außerdem dementiert er glaubhaft, Zusagen für ein Team gemacht zu haben – auch das unterscheidet ihn von anderen. Auffällig ist jedenfalls: Das Match spitzte sich zuletzt auf einen Kampf der Männer um den GD-Posten zu. Warum eigentlich? Wenn man genauer hinsieht, haben fast alle, deren Namen für Topposten fallen – vom Direktorium abwärts – oder die, die sie vergeben, eines gemeinsam: Sie sind selbst Freimaurer oder haben einen sehr guten Draht zu ihnen.

Die sind in Politik und Medien stark vertreten und mischen hier ordentlich mit. Sie schmieden Ränke und zerstören sie. Ups, habe ich das gerade laut gesagt? Ja.

Wurde eh Zeit. Wir schreiben ja auch darüber, wer über Burschenschaften oder den Cartellverband miteinander verbunden ist und welche beruflichen Vorteile diese Netzwerke bringen. Warum also nicht einmal aussprechen, was ohnehin alle wissen? Ich freue mich schon auf ein paar Anrufe, die mich heute wohl ereilen und darauf, dass mir dann erklärt wird, dass das ja alles nicht stimme.

Lassen wir es drauf ankommen! Ich hätte da ein paar E-Mails aus einem Leak, die ich bei gegebener Zeit noch aufarbeiten werde. Wie auch immer. Das erklärt jedenfalls, warum höchst qualifizierte Frauen trotz angeblich so erwünschter Bewerbung bisher keine große Lobby zu haben scheinen.

Da wäre etwa ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer. Sie kennt das Haus wie ihre Westentasche, gilt als innovativ, resistent (eine nicht zu unterschätzende Kompetenz in den Mühlen des ORF) – aber eben auch als nicht steuerbar. Vielleicht wird sie am Ende die lachende Dritte, wenn der Stiftungsrat – erbost über die vielen Wünsche von außen – doch noch rebellisch wird?

Zumindest die Frauen im Stiftungsrat scheinen ihr nicht abgeneigt zu sein – die haben nämlich auch zusehends die Schnauze voll von der Männerpackelei. Der nächste Donnerstag wird jedenfalls ein langer Tag. Zuerst das Hearing aller potenziellen Kandidaten vor dem Stiftungsrat – dann die Wahl. Bis dahin könnten Sie sich die Zeit mit der ersten Folge unserer brandneuen Staffel des profil-Investigativpodcasts „Nicht zu fassen“ vertreiben, die erste Folge erscheint morgen.

Wir arbeiten die Causa ORF penibelst auf. Immerhin ist der ORF Österreichs größtes Medienhaus – und seit Jahrzehnten heiß umkämpftes politisches Beutestück. Jetzt wird wieder verhandelt, geflüstert, taktiert. Im Stiftungsrat, in Parteizentralen, in Redaktionen.

Es geht um Jobs, Macht, Einfluss – um Protest und Pulverisierung. Alle reden von Unabhängigkeit. Alle greifen hin. Die Staatsanwaltschaft ist dran.

Wir auch. Wer glaubt, die ORF-Posse sei nach der Generaldirektorenwahl vorerst vorbei, täuscht sich. Es gibt ja noch etliche hoch dotierte Posten zu vergeben. Die Parteien haben ihre Kandidaten längst in Stellung gebracht





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