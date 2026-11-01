Gen Z Proteste: Gewalt und Plünderungen in Frankfurt und Köln

Gewalttätige Ausschreitungen bei Gen Z-Protesten in Frankfurt und Köln. Initiatoren distanzieren sich von Randalierern nach Einschlag und Plünderungen.

Zehntausende junge Menschen beteiligten sich am Samstagabend an von der Initiative Gen Z regelt organisierten Demonstrationen. Während der Auftakt in rund 30 deutschen Städten zunächst friedlich verlief, kam es am Abend in Frankfurt am Main und in Köln zu schweren Ausschreitungen. Randalierer schlugen die Schaufensterscheibe eines Waffengeschäfts mit Verkehrsschildern ein und entwendeten Waffen. In der Nacht auf Sonntag entspannte sich die Lage wieder, doch die Polizei blieb mit starken Kräften präsent, wie ein Sprecher bestätigte.

Waffenplünderung in Frankfurt

In der Innenstadt der Mainmetropole geriet die Situation gegen Abend außer Kontrolle. Nach einer Demonstration griffen Randalierer Polizisten an und plünderten Geschäfte. Es gab Verletzte, und die Polizei nahm vorläufig mehr als 30 Personen fest. Selbst das Spezialeinsatzkommando wurde eingesetzt, nachdem ein Gebiet abgesperrt worden war. Erst nachdem die Ordnungshüter das Geschehen unter Kontrolle gebracht hatten, beruhigte sich die Lage in Frankfurt wieder.

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Schwere Krawalle in Köln und Hamburg

Auch in Köln kam es auf der Domplatte nahe dem Hauptbahnhof zu Angriffen auf Beamte. Flaschen wurden geworfen, Fahrräder flogen durch die Luft und eine Person erlitt Verletzungen. Nach Polizeiangaben wurden fünf Menschen in Gewahrsam genommen. In einer Nebenstraße zerbrach eine Fensterscheibe durch einen geworfenen E-Scooter. Eine Polizeisprecherin sprach von einem dynamischen Lagebild, woraufhin Kräfte nachgezogen wurden. In Hamburg geriet die Lage nach einem störungsfreien Verlauf gegen Abend in der Nähe des Hauptbahnhofs ebenfalls aus dem Ruder. Schwarz gekleidete und teils vermummte Menschen zündeten Pyrotechnik an, rissen Baustellenabsperrungen aus ihren Verankerungen und steckten sie in Brand. Aus Berlin waren Flaschen-, Böller- und Eierwürfe gemeldet worden. In einigen Städten setzte die Polizei Wasserwerfer ein, und auch in Hannover und Bremen gab es Zwischenfälle.

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Politische Reaktionen und Forderungen

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein äußerte sich schockiert über die Gewaltexzesse in Frankfurt. Er betonte, dass diese nicht ohne Konsequenzen bleiben würden und warf den Tägern vor, sich außerhalb der Gesellschaft zu stellen. Sein Innenminister Roman Poseck kündigte ein hartes Vorgehen an und sprach von einer verheerenden Verbindung von Linksextremisten und gewalttätigen jungen Menschen. Die Initiative Gen Z regelt forderte unter anderem mehr Geld für Schulen, soziale Gerechtigkeit, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und mehr Klimaschutz. In drei Wochen will die Organisation wieder deutschlandweit Menschenmassen mobilisieren und bezeichnete die Samstagsdemonstrationen als ersten Schritt.

Distanzierung und europäische Proteste

Einer der Sprecher der Initiative erklärte, sie hätten auf das Verhalten nach dem Ende der Kundgebungen keinen Einfluss. Auf Instagram distanzierte sich die Organisation von jeglicher Form von Gewalt und betonte, friedlicher Protest und demokratische Werte seien ihr Leitbild. Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl reagierte auf die Vorfälle. Er verwies darauf, dass Ladenbesitzer in vielen europäischen Städten, wie in Berlin und Wien, ihre Schaufenster mit Holzplatten geschützt hätten, weil für Randale durch Linksextremisten und nicht integrierbare Migrantengruppen angekündigt worden sei. Für den 20. November hat ein breites Bündnis zum Internationalen Jugendstreiktag aufgerufen. Die deutsche Bundesschülerkonferenz hatte sich zuvor von den Gen Z-Protesten distanziert, da die Organisationsstrukturen als unklar bewertet wurden.