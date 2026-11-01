Gen Z Krawalle: Eskalation in Zürich, Frankfurt und Köln

Gewaltsame Ausschreitungen bei Gen-Z-Protesten in der Schweiz und Deutschland. Polizei setzt Wasserwerfer ein. Festnahmen in Zürich, Frankfurt und Wien.

Am Samstagabend kam es in mehreren europäischen Städten zu schweren Krawalle n, nachdem sich zunächst friedliche Proteste von zehntausenden jungen Menschen versammelt hatten. Unter dem Leitsatz Gen Z klärt das hatten Aufrufe zu Demonstrationen geführt, die in Deutschland, Frankreich und zwei Schweizer Städten aus dem Ruder liefen. Besonders dramatische Szenen spielten sich in Frankfurt, Köln und Zürich ab, wo die Polizei mit massivem Aufwand gegen Randale vorgehen musste. Die Eskalation zeigt eine deutliche Verschiebung von zivilen Protesten hin zu organisierter Gewalt und Sachbeschädigung in urbanen Zentren.

Eskalation in Zürich und Basel

In Zürich eskalierte die Situation mitten im bekannten Ausgangsviertel, als mehrere hundert Demonstranten aus dem linksextremen Umfeld Barrikaden entzündeten. Gegen 22.30 Uhr hatten sich die Personen mit Halloween-Masken und unter Musik an der Langstraße eingefunden. Sie nutzten Container, Leihräder und E-Roller, um Hindernisse zu errichten und diese später in Brand zu setzen. Die Polizei reagierte unverzüglich mit Wasserwerfern und dem Einsatz von Tränengas, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Bei den Zusammenstößen wurden Böller und Raketen abgefeuert, und mehrere Fensterscheiben wurden eingeschlagen.

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Die Situation verschärfte sich weiter, als ein Auto in Brand gesetzt und ein Streifenwagen beschädigt wurde. Am Helvetiaplatz kippte die Stimmung vollständig, als Scheiben einer Haltestelle zerstört wurden. Von zwei Seiten rückten Polizeikräfte mit Wasserwerfern vor und drängten die Randalierer zurück in die Langstraße. Bis etwa 01.30 Uhr zogen sich die Scharmützel weiter hin, wobei Versuche unternommen wurden, in lokale Geschäfte einzudringen. Ein eigentlicher Grund für die unbewilligte Demo war nicht erkennbar, und Transparente fehlten vollständig. Stattdessen waren Parolen wie Siamo tutti Antifascisti zu hören.

Auch in Basel demonstrierten am selben Tag rund 150 Personen, die in sozialen Medien unter dem gleichen Motto aufgerufen hatten. Auch hier wurden Barrikaden errichtet und in Brand gesetzt. Die Zürcher Stadtpolizei meldete am Sonntag früh, dass die Einsätze durch zahlreiche Beobachter und Gaffer erschwert wurden. Die Einsatzkräfte seien massiv mit Pyrotechnik, Flaschen und Steinen angegriffen worden. In der Schweiz wurde die Solidarität mit den französischen Casseurs, dem zerstörerischen Teil der Proteste, beschworen, was auf eine gezielte Koordinierung der Gewalt hindeutet.

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Schwere Unruhen in Deutschland

In Deutschland gerieten zunächst friedliche Demonstrationen am Abend gewalttätig. In Frankfurt plünderten mehrere Personen Geschäfte, was zu einer massiven Reaktion der Behörden führte. Bis zum späten Abend wurden dort mehr als 30 Personen vorläufig festgenommen. Die Gewalt in der Frankfurter Innenstadt unterstrich das Ausmaß der Unruhen, die sich über die Landesgrenzen hinweg ausbreiteten. In Köln kam es ebenfalls zu heftigen Ausschreitungen und gewaltsamen Szenen, die den friedlichen Charakter der ursprünglichen Proteste völlig überschatteten.

Die Spannungen reichten weit über die Schweiz und Deutschland hinaus. In Paris geriet ein Polizist in Flammen, was zu internationaler Empörung führte. Mehr als 500 Menschen wurden dem französischen Innenministerium zufolge landesweit festgenommen. Diese Zahlen unterstreichen die systemische Natur der Unruhen, die nicht auf einzelne Isolierte Vorfälle beschränkt waren. Die Polizei in den betroffenen Städten stand vor der extrem schwierigen Aufgabe, die Ordnung wiederherzustellen, während sie gleichzeitig vor Menschenmengen mit gewaltsamen Absichten geschützt werden musste.

Hintergrund und politische Einordnung

Die Proteste fanden unter einer starken emotionalen und politischen Aufladung statt. In Wien kam es im Zuge der Demonstrationen ebenfalls zu fünf Festnahmen, was die grenzüberschreitende Dimension der Bewegung verdeutlicht. Die fehlende Strukturierung durch transparente Forderungen bei den Schweizer Demonstrationen ließ die Aktionen eher als Happening denn als politischen Protest erscheinen. Viele Teilnehmer stellten sich vor brennende Barrikaden oder Personen mit Pyrotechnik, um Fotos zu machen, was die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit weiter erhöhte.

Die Ereignisse zeigen, wie schnell sich friedliche Versammlungen in organisierte Gewalt verwandeln können, wenn keine klaren Strukturen und Leitplanken existieren. Die Polizei in allen betroffenen Regionen musste mit extremen Maßnahmen reagieren, da konventionelle Mittel oft wirkungslos blieben. Die Festnahmen in Zürich, Frankfurt, Köln, Wien und Paris zeigen, dass die Justizsysteme in der gesamten Region mit den Konsequenzen dieser Unruhen belastet werden. Die langfristigen Folgen für das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei sowie die Frage der sozialen Integration junger Menschen werden weiterhin kontrovers diskutiert.