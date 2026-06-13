Gemüseanbau auf kleinstem Raum: So gelingt die ganzjährige Ernte auf Balkon und Terrasse

Die Landschaftsarchitektin und Gemüsebäuerin Sabine Kahrer erklärt, wie man mit Mischkultur und cleverer Planung auch auf einem kleinen Balkon das ganze Jahr über frisches Gemüse ernten kann. Tipps zu geeigneten Pflanzen, Kombinationen und Anbauzeiten.

Der Einstieg in den eigenen Gemüseanbau ist jederzeit im Jahr möglich, besonders im Bezirk Baden. Für frisches Gemüse braucht es keinen ganzen Bauernhof, denn bereits ein Hochbeet mit einem Meter Größe liefert überraschend hohe Erträge und passt auf fast jeden Balkon.

Durch geschickte Planung hat man nicht nur eine Saison, sondern vier, für jede Jahreszeit eine. Das Geheimnis liegt darin, Pflanzen zusammenzusetzen, die sich gut ergänzen. Unter Pflanzen, die in die Höhe wachsen, setzt die Expertin solche, die die Erde bedecken und so Unkraut fernhalten. Ein Beispiel ist die Karotte, die flacher wurzelt.

Die starkzehrende Tomate und der genügsame Salat harmonieren gut. Sommersalate, die man jetzt aussetzen kann, sind wahre Raketen-Gemüse und können in wenigen Wochen geerntet werden. Auch die Karotte profitiert von einer Zwiebel als Nachbar, denn der dominante Geruch der Zwiebel verwirrt die Möhrenfliege, die sonst das Wurzelgemüse befallen würde. Umgekehrt sollten verwandte Gemüsesorten nicht zusammengesetzt werden, da sie oft die gleichen Krankheiten und Schädlinge anziehen.

Tomaten und Paprika, beide Nachtschattengewächse, gehören daher nicht ins gleiche Beet. Eine Mischkulturscheibe hilft dabei, geeignete Kombinationen zu finden. Für Neueinsteiger empfiehlt die Landschaftsarchitektin Sabine Kahrer pflegeleichte Pflanzen wie Kürbis, Zwiebel oder Spinat. Ein wichtiger Ernte-Tipp ist, dass viele Pflanzen umso mehr nachwachsen, je häufiger man erntet.

Während im Beet die Tomatenpflanzen wachsen, kann man schon an die nächste Saison denken und in der Wohnung aus Samen Wintergemüsepflänzchen vorziehen. Kohlarten werden von Juni bis September angebaut. Sind die neuen Pflanzen mehrere Zentimeter hoch und die Tomaten abgeerntet, kann das Beet für die nächste Jahreszeit bepflanzt werden. Die Expertin Sabine Kahrer ist auf Food Garden Design spezialisiert und verbindet als Agrarpädagogin und Gemüsebäuerin ihr Wissen mit praktischer Anleitung für Hobbygärtner.

Sie zeigt, wie mit wenig Platz undKnow-how ganzjährig frisches Gemüse wachsen kann. Die wichtigsten Prinzipien sind Mischkultur, standortgerechte Auswahl und vorausschauende Planung. So wird selbst der kleinste Balkon zum produktiven Garten. Der Artikel wurde von einer Redakteurin und Digital Producer bei KURIER und freizeit.at verfasst, die ihre Erfahrung aus Journalismus und Fachgebieten wie Szene, Lifestyle, Entertainment und Kultur einbringt.

Seit 2024 ist sie Teil des Teams und berichtet über nachhaltige Lebensweisen und Gartentrends





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