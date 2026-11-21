Das Forstwirtschaftsministerium unterstützt Gemeinden mit fünf spezifischen Karten zur Waldbrandgefahr. Die Modelle helfen bei der Risikobewertung und Einsatzplanung für Siedlungen und Infrastruktur.

Österreichische Gemeinden verfügen nun über eine präzise und differenzierte Grundlage für die Waldbrandvorsorge und -bekämpfung. Das Forstwirtschaftsministerium hat die Erstellung von fünf spezifischen Gefahrenkarten in Auftrag gegeben, die von der Universität für Bodenkultur Wien und dem Bundesforschungszentrum für Wald durchgeführt wurden. Diese Kartenkombination ermöglicht es lokalen Behörden, nicht nur das allgemeine Risiko einzuschätzen, sondern auch gezielt Siedlungen und kritische Verkehrswege zu identifizieren, die bei einem Brand akut gefährdet sein könnten.

Modellierung von Entstehung und Ausbreitung

Die fünf erstellten Karten unterscheiden sich in ihrer Methodik und ihrem Fokus, um den verschiedenen Fragestellungen der Gemeinden gerecht zu werden. Vier der Karten konzentrieren sich primär auf die Faktoren, die zur Entstehung eines Waldbrands beitragen. Dabei werden Wetterbedingungen, menschliche Aktivitäten, Blitzschläge sowie die vorhandene Vegetation als entscheidende Variablen analysiert. Diese detaillierten Daten liefern einen umfassenden Überblick darüber, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feuer ausbrechen kann und welche Umgebungsfaktoren die Brandintensität maßgeblich beeinflussen.

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Die fünfte Karte geht einen entscheidenden Schritt weiter und betrachtet die Wechselwirkung zwischen brennbarem Waldgebiet und der umliegenden Infrastruktur. In diese Auswertung wurden spezifische Objekte wie Gebäude, Bahnstrecken, Autobahnen, Hochspannungsleitungen und Mobilfunkmasten einbezogen. Damit wird deutlich, welche Siedlungen und Infrastrukturen an gefährdete Waldflächen grenzen. Diese Information ist essenziell, um die direkte Bedrohung für die Bevölkerung und wichtige Versorgungsnetze räumlich einzugrenzen und priorisierte Schutzmaßnahmen abzuleiten.

Einsatzvorbereitung der Feuerwehr

Für die örtlichen Feuerwehren dienen diese Gemeindekarten als wertvoller Ausgangspunkt für die operative Einsatzvorbereitung und langfristige Planung. Bei konkreten Objektbegehungen und regelmäßigen Übungen können die Einsatzkräfte auf Basis der Karten Schwerpunkte setzen, die in der Praxis entscheidend sein können. Liegt eine Siedlung beispielsweise direkt am Waldrand, lässt sich im Vorfeld klären, welche Forststraßen im Ernstfall für schwere Löschfahrzeuge befahrbar sind.

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Zusätzlich können durch die Karten Informationen zu verfügbaren Wasserentnahmestellen gathered werden, was die Effizienz der Brandbekämpfung erheblich steigert. Das österreichische Aktionsprogramm Waldbrand sieht genau solche detaillierten Angaben in den örtlichen Einsatzunterlagen vor. Durch die Verknüpfung von risikobasierten Karten und lokalen Gegebenheiten entsteht ein robustes Gerüst für die taktische Planung, das im Schadensfall Leben und Sachwerte schützen kann.

Internationale Modellkritik und Lücken

Trotz des Fortschritts bei den lokalen Karten weisen Experten auf Grenzen bestehender Modelle hin. Eine Untersuchung des Fire Safety Research Institute, veröffentlicht am 22. Oktober 2026, analysierte 28 verschiedene Waldbrandmodelle aus den USA. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass spezialisierte Modelle und ihre Datengrundlagen stärker verknüpft werden müssen. Während ein Ausbreitungsmodell zeigen kann, ob ein Feuer unter bestimmten Bedingungen einen Ortsteil erreicht, fehlen oft Daten zur Bauweise und zur spezifischen Anfälligkeit der Gebäude für Brandschäden.

Laut dem Bericht sind diese spezifischen Schadensdaten unterschiedlich gut verfügbar, was zu Lücken bei der genauen Abschätzung von Schäden führt. Viele Modelle erfassen zwar die Entstehung und Ausbreitung eines Feuers präzise, scheitern jedoch oft an der Frage, welche Schutzmaßnahmen am meisten bewirken. Für Gemeinden und Feuerwehren ist es daher kritisch zu verstehen, welche Frage eine einzelne Karte beantwortet und auf welchen Annahmen die zugrundeliegenden Modelle beruhen.

Europäische Vorhersage und langfristige Strategie

Zusätzlich zu den langfristigen Gemeindekarten bietet das europäische Waldbrandinformationssystem EFFIS eine tagesaktuelle Vorhersage an. Dieses System basiert auf aktuellen Wettermodellen und schätzt ab, wann die Witterung die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden begünstigt. Diese Kurzzeitprognose ergänzt die langfristige Risikoanalyse der Forstbehörden und ermöglicht es den Einsatzkräften, ihre Ressourcen flexibel an die aktuelle Gefährdungslage anzupassen. Die Kombination aus langfristiger Gemeindeplanung und tagesaktueller Wettervorhersage schafft eine ganzheitliche Strategie zur Bewältigung der Waldbrandgefahr in Österreich.