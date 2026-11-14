Gemeindeamt Elixhausen: Bürgermeister spart mit Ikea-Planer, Architekten kritisieren

Das neue Gemeindeamt in Elixhausen kostet fünf Millionen Euro. Bürgermeister Prantner nutzte einen Ikea-Küchenplaner, was die Salzburger Kammer der Ziviltechniker scharf kritisiert.

Das neue Gemeindeamt in Elixhausen kostete fünf Millionen Euro. Bürgermeister Prantner entwarf es selbst und spart laut eigenen Angaben Zehntausende Euro. Auf einen Architektenwettbewerb verzichtete die Gemeinde bewusst.

Kreative Planungsmethode spart Kosten

Prantner, der studierter Jurist ist, plante das neue Amt federführend mit einem Programm, das eigentlich für die Küchenplanung gedacht ist. Er nutzte den Küchenplaner von Ikea. Erst danach überarbeitete ein Fachmann die Entwürfe und erstellte die endgültigen Baupläne.

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Für die Gemeinde habe sich das finanziell ausgezahlt. Laut Prantner wurden dadurch mehrere zehntausend Euro an Planungskosten eingespart. Bei Zweckbauten wie einem Gemeindeamt würde er diese Vorgehensweise auch anderen Bürgermeistern empfehlen.

Kritik der Standesvertretung

Bei der Salzburger Kammer der Ziviltechniker und Architekten stößt die Eigenplanung auf deutliche Kritik. Ein Gemeindeamt ist halt keine Einbauküche, da braucht es eine entsprechende Expertise, um dieses Bauvorhaben zu entwickeln, sagte Carsten Innerhofer, Architekt und Vizepräsident der Ziviltechnikerkammer Nord, dem ORF.

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Besonders problematisch findet die Standesvertretung die Doppelfunktion des Bürgermeisters. Prantner war bei dem Projekt nicht nur Bauherr und Planer, sondern ist als Bürgermeister auch die erste Bauinstanz der Gemeinde. Er entscheidet damit grundsätzlich über Bauanträge.

Doppelfunktion des Bürgermeisters

Dass ein Bürgermeister das tut, sollte keine Schule machen, warnte Innerhofer laut Bericht. Planung und Positionierung von Gebäuden sowie deren Entwicklung sollten Architekten überlassen bleiben und nicht Hobbyplanern.

Prantner weist die grundsätzliche Kritik an seiner Vorgangsweise zurück. Bei einem Zweckbau wie dem Gemeindeamt sei die Eigenplanung aus seiner Sicht gerechtfertigt. Bei komplexeren Bauvorhaben setze er sehr wohl auf Architekten. Für die Gestaltung des Dorfplatzes habe die Gemeinde beispielsweise bewusst einen Architekten beauftragt.

Debatte über professionelle Planung

Die Diskussion dreht sich damit nicht nur um die eingesparte Planungssumme, sondern auch um die Frage, welche Aufgaben bei einem öffentlichen Bauprojekt in professionelle Hände gehören. Diese Frage wird in der Fachwelt weiterhin kontrovers diskutiert.