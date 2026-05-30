Gemeinde und Freiwillige retten Freibad in Mureck

In Mureck in der Südsteiermark hat man zu einer ungewöhnlichen Lösung gegriffen, um das Freibad zu retten. Gemeinde und Freiwillige packen gemeinsam an, damit das Freibad auch heuer öffnen kann. Ein Gemeinderat steht als Bademeister am Beckenrand.

In Mureck , einer Gemeinde in der Südsteiermark, haben Geldmangel und Personalnot dazu geführt, dass die Verantwortlichen und Freiwillige gemeinsam anpacken, um das Freibad zu retten.

Ein Gemeinderat, Ernst Walisch, hat sogar seine Freizeit geopfert und übernimmt nun die Rolle des Bademeisters. Der Kampf ums Geld ist auch bei den Freibädern ein großes Thema. In Mureck war es besonders schwierig, da die Betriebskosten sehr hoch sind und der bisherige Pächter nach nur zwei Jahren aufhörte. Ein Nachfolger war nicht in Sicht, was die Zukunft des Freibads in Gefahr brachte.

Die Gemeinde hatte keine andere Wahl, als selbst aktiv zu werden und nach einer Lösung zu suchen. Ernst Walisch, der in Pension ist, bot seine Hilfe an und übernahm die Rolle des Bademeisters. Aber er ist nicht der einzige Freiwillige, der mitgeholfen hat. Die Becken wurden von anderen Freiwilligen gereinigt, damit das Freibad wie geplant öffnen konnte.

Einer von ihnen, Franz Pein, erinnert sich noch an seine Jugendzeit im Freibad und die Abenteuer, die er dort erlebt hat. Die Gemeinde hat auch andere Maßnahmen ergriffen, um Kosten zu sparen. So werden künftig ehrenamtliche Mitarbeiter eingesetzt, um die Personalkosten zu senken. Ab Sonntag soll auch das Buffet wieder geöffnet sein und es sind neue Angebote geplant, wie Yoga-Abende und Wassergymnastik im Rahmen des Projekts 'Frauen in Bewegung'.

Der Eintrittspreis wurde jedoch angepasst und beträgt nun 8,50 Euro pro Tag





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