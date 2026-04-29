Geld verschluckt: Bank Austria Kundin muss sechs Wochen auf 2.000 Euro warten

Eine Wienerin hat beim Einzahlen von 2.000 Euro an einem Bank Austria Automaten ihr Geld verloren. Der Automat schluckte das Bargeld, ohne es zu verbuchen, und die Kundin muss nun bis zu sechs Wochen auf die Bearbeitung ihrer Schadensmeldung warten. Der Kundenservice der Bank ist kaum erreichbar.

Eine verzweifelte Kundin der Bank Austria in Wien-Liesing erlebte kürzlich eine äußerst frustrierende Situation. Linda, deren Name von der Redaktion geändert wurde, wollte rund 2.000 Euro Bargeld auf ihr Konto einzahlen.

Ihr Vorhaben endete jedoch in einem Albtraum, als der Einzahlungsautomat das gesamte Geld verschluckte, ohne das Guthaben auf ihrem Konto zu verbuchen. Das Gerät zeigte anschließend lediglich die Meldung 'Außer Betrieb' an. Obwohl ihre Bankkarte zurückgegeben wurde, erhielt Linda keinen Einzahlungsbeleg, was die Situation zusätzlich erschwerte. Die fehlende Transparenz und die Unmöglichkeit, den Vorgang sofort zu überprüfen, verstärkten ihre Besorgnis.

Der Versuch, Unterstützung über die Bank Austria Hotline zu erhalten, erwies sich als nahezu unmöglich. Linda berichtete, dass sie insgesamt neun Mal die 24h-Service-Hotline anrief, jedes Mal jedoch nur mit einem Chatbot verbunden wurde, der ihr Anliegen nicht verstand und das Gespräch abrupt beendete. Auch der Versuch, das Not-Telefon in der Filiale zu erreichen, scheiterte zunächst, da es laut Auskunft nur für Notfälle wie Blaulichteinsätze erreichbar sei.

Erst am Montag gelang es ihr, über die Filialnummer eine Mitarbeiterin zu erreichen, die ihr jedoch lediglich riet, eine Schadensmeldung im Online Banking auszufüllen. Die Antwort der Bank auf diese Meldung war wenig tröstlich: Die Bearbeitungszeit könne bis zu sechs Wochen betragen. Dies bedeutet, dass Linda für diesen Zeitraum auf fast 2.000 Euro verzichten muss, ohne Gewissheit über die Rückerstattung ihres Geldes. Die Situation wirft ernsthafte Fragen nach der Erreichbarkeit des Kundenservice und der Effizienz der Schadensbearbeitung auf.

Linda äußerte ihren Unmut über die mangelnde Kundenorientierung und die lange Bearbeitungszeit. Sie fragte sich, ob ein solcher Umgang mit Kunden im Jahr 2026 noch zeitgemäß sei. Die Bank Austria reagierte auf die Anfrage der Redaktion mit der Zusicherung, dass bereits persönlicher Kontakt zur Kundin aufgenommen wurde und eine rasche Lösung angestrebt werde. Es bleibt abzuwarten, ob die Bank ihr Versprechen einhalten und Linda ihr Geld zeitnah zurückerstatten kann.

Der Fall verdeutlicht die Notwendigkeit für Banken, ihre Kundenservice-Prozesse zu verbessern und sicherzustellen, dass Kunden bei Problemen schnell und unkompliziert Unterstützung erhalten. Die Abhängigkeit von automatisierten Systemen und Chatbots kann in solchen Situationen zu erheblichen Schwierigkeiten führen, insbesondere wenn menschliche Unterstützung fehlt. Die Bank Austria sollte in Zukunft sicherstellen, dass Kunden bei dringenden Anliegen jederzeit einen direkten Ansprechpartner erreichen können und dass Schadensmeldungen zügig bearbeitet werden





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