Nach einem Besuch einer Gelateria in Italien ist ein 16-Jähriger an einem allergischen Schock gestorben. Der Jugendliche litt seit seiner Kindheit an einer schweren Allergie gegen Milchproteine und soll bewusst ein Fruchteis ohne Milch ordered bei dem stattlichen Eis, doch kurze Zeit später bekam er plötzlich Atemnot, woraufhin seine Freunde zum nahegelegenen Elternhaus brachten, wo dann auch das Verhängnis ermittel wurde.

Nach dem Besuch einer Gelateria in Italien ist ein 16-Jähriger an einem allergischen Schock gestorben. Der Jugendliche litt seit seiner Kindheit an einer schweren Allergie gegen Milchprotein e und soll laut italienischen Medien bewusst ein Fruchteis ohne Milch ordered.

Auch die Mitarbeiter der Gelateria in Casoria sollen über seine Allergie informiert gewesen sein. Kurz nach dem Essen bekam Adriano plötzlich Atemnot. Seine Freunde brachten ihn daraufhin zur nahegelegenen Wohnung seines Vaters. Dort versuchte der Vater noch, seinem Sohn mit Kortison zu helfen.

Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie jedoch nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft zu den genauen Umständen. Laut italienischen Medien prüfen die Behörden, ob ein möglicherweise nicht gründlich gereinigter Eisportionierer Spuren von Milchproteinen in das Fruchteis gebracht haben könnte





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