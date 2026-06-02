Geiselnahme in Dortmund: Mann verschanzt sich mit zwei Kindern - Polizei beendet Einsatz nach stundenlangen Verhandlungen

Ein bewaffneter Mann hielt in Dortmund zwei Kinder als Geiseln, nachdem er auf Polizisten geschossen hatte. Nach stundenlangen Verhandlungen ließ er die Kinder frei und stellte sich der Polizei.

In Dortmund hat sich am Dienstagabend ein bewaffneter Mann in einer Wohnung im Stadtteil Höchsten verschanzt und zwei kleine Kinder als Geiseln genommen. Der Vorfall begann gegen 18 Uhr, als die Polizei zu einer Bedrohungslage gerufen wurde.

Der Täter, ein 42-jähriger Mann, der der Polizei bereits bekannt ist, soll zunächst in seiner Wohnung randaliert haben. Als die Beamten eintrafen, bedrohte er die Kinder und drohte, sie zu verletzen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann zuvor mit einem Kleinkalibergewehr aus dem Fenster geschossen und dabei einen Polizisten verletzt. Der Beamte trug eine Schutzweste und wurde nur leicht an der Schulter getroffen.

Er konnte nach einer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Flucht des Täters führte zu einer spektakulären Verfolgungsjagd durch die Dortmunder Innenstadt. Der Mann floh mit einem gestohlenen Fahrzeug und schoss dabei mehrfach auf die verfolgenden Polizeiautos. Die Beamten erwiderten das Feuer, trafen jedoch nicht.

Schließlich krachte der Wagen in eine Hauswand im Stadtteil Höchsten. Der Täter entkam zu Fuß und drang in ein Wohnhaus ein. Dort nahm er die beiden Kinder, die sich zufällig im Treppenhaus aufhielten, als Geiseln und verschanzte sich in einer Erdgeschosswohnung. Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab und evakuierte die umliegenden Häuser.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde angefordert und traf gegen 22 Uhr am Ort ein. Die Beamten versuchten, mit dem Täter zu verhandeln, während die Kinder in ständiger Angst um ihr Leben schwebten. Die Bedrohungslage zog sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Die Polizei setzte Drohnen ein, um die Lage aus der Luft zu beobachten, und ein Kriseninterventionsteam stand bereit.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sei der Täter hochgradig aggressiv und möglicherweise unter Drogeneinfluss gestanden. Die Kinder, ein siebenjähriger Junge und ein fünfjähriges Mädchen, waren nachbesseren Informationen die eigenen Kinder des Täters. Die Mutter der Kinder traf am Einsatzort ein und war verzweifelt. Die Polizei hielt die Öffentlichkeit durch regelmäßige Pressemitteilungen auf dem Laufenden.

Gegen Mitternacht gelang es den Verhandlern, eine Freilassung der Kinder zu erreichen. Der Täter ließ sie unverletzt gehen und stellte sich anschließend den Beamten. Er wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, aber die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus.

Die Kinder wurden medizinisch versorgt und der Jugendhilfe übergeben. Der Einsatz war nach knapp sechs Stunden beendet. Die Polizei lobte die professionelle Arbeit der Einsatzkräfte und betonte, dass solche Lagen immer eine besondere Herausforderung darstellen. Die Bürger von Dortmund zeigten sich erleichtert, dass die Geiselnahme ohne schwerwiegende Verletzungen endete





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