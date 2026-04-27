Gehirn ist keine leere Tafel: Neue Entdeckung revolutioniert das Verständnis von Lernen und Gedächtnis

Forscher haben herausgefunden, dass das Gehirn bei der Geburt bereits mit einer dichten Anordnung von Nervenverbindungen ausgestattet ist, die im Laufe der Entwicklung selektiv abgebaut werden. Diese Entdeckung stellt die traditionelle Theorie der Tabula rasa in Frage und hat weitreichende Implikationen für das Verständnis von Lernen und Gedächtnis.

Österreichische Forscher haben eine überraschende Entdeckung über die Entwicklung des Gehirn s gemacht, die das bisherige Verständnis von Lern- und Gedächtnis prozessen in Frage stellt. Anhand von Untersuchungen an neugeborenen Mäusen konnten sie belegen, dass das Gehirn nicht wie eine leere Tafel (Tabula rasa) beginnt, auf der Erfahrungen nach und nach Spuren hinterlassen, sondern vielmehr als eine bereits vollgeschriebene Tafel (Tabula plena) startet.

Dies bedeutet, dass das Gehirn bei der Geburt bereits mit einer dichten Anordnung von Nervenverbindungen ausgestattet ist, von denen im Laufe der Entwicklung nur diejenigen erhalten bleiben, die tatsächlich genutzt und benötigt werden. Die restlichen Verbindungen werden abgebaut, was zu einem spärlicheren, aber präziseren neuronalen Netzwerk führt. Die Studie, die am Institute of Science and Technology Austria (Ista) in Klosterneuburg durchgeführt wurde und in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, konzentrierte sich auf die Hippocampalen CA3 Pyramiden-Neuronen.

Diese Nervenzellen bilden im Gehirn von Säugetieren das größte autoassoziative Netzwerk, das heißt, sie können sich selbst verfestigen und vervollständigen, selbst wenn die eingehenden Informationen unvollständig oder verrauscht sind. Diese Fähigkeit macht sie zu einem wichtigen Vorbild für digitale Strukturen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. Die Forscher nutzten die sogenannte Patch-Clamp-Technik, um die Gehirnaktivität der Mäuse in verschiedenen Entwicklungsstadien zu untersuchen – kurz nach der Geburt, im Jugendalter und im Erwachsenenalter.

Die Ergebnisse zeigten, dass das CA3-Netzwerk in jungen Mäusen sehr dicht und zufällig vernetzt ist. Mit zunehmendem Alter wurde das Netzwerk spärlicher, aber gleichzeitig präziser und effizienter. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zur traditionellen Vorstellung, dass das Gehirn durch die Anhäufung von Erfahrungen allmählich dichter wird. Die Entdeckung der Tabula plena hat weitreichende Implikationen für das Verständnis der Gehirnentwicklung und der Mechanismen, die dem Lernen und der Gedächtnisbildung zugrunde liegen.

Peter Jonas, einer der beteiligten Forscher, vergleicht den Prozess mit einem Bildhauer, der eine Skulptur erschafft: Man muss nicht erst Material hinzufügen, sondern vielmehr das überflüssige Material entfernen, um die gewünschte Form zu erhalten. Im Gehirn bedeutet dies, dass die Entwicklung nicht darin besteht, neue Verbindungen zu schaffen, sondern vielmehr, unnötige Verbindungen zu eliminieren. Ein dichtes, weit verzweigtes Netzwerk ermöglicht es den Nervenzellen, sich schnell und effizient miteinander zu verbinden, was besonders in den frühen Entwicklungsstadien wichtig ist.

Der Hippocampus spielt eine entscheidende Rolle bei der Speicherung von Erinnerungen, indem er einzelne Eindrücke (visuell, olfaktorisch, auditiv) miteinander verknüpft. Wäre das Netzwerk von Anfang an eine Tabula rasa, müssten sich alle Verbindungen erst neu bilden, was die Kommunikation zwischen den Nervenzellen erschweren würde. Die Studie liefert somit neue Erkenntnisse darüber, wie das Gehirn seine komplexen Funktionen entwickelt und wie es sich an die Umwelt anpasst





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gehirn Lernen Gedächtnis Neurowissenschaften Tabula Plena Hippocampus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

An Ort und Stelle verstorben - Bikerin (40) verunfallt in Tunnel und hat keine ChanceMotorradunfall im Schnepfauer Tunnel: 40-jährige Bikerin stirbt bei Alleinunfall nahe Mellau. Hoher Verkehr, Unfallstelle drei Stunden gesperrt.

Read more »

Schultz: „Ich bin keine PolitikerinEine „Alpenkönigin“ ist neue Präsidentin von Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund: Im großen „Krone“-Interview spricht die Tiroler ...

Read more »

'F1 größer als jeder Fahrer' - Erzrivale Russell spricht über Verstappen-AbschiedFormel 1: Max Verstappen denkt über Abschied nach, George Russell zeigt Verständnis. Aktuelle Entwicklungen rund um den F1-Star und seine Zukunft.

Read more »

Wärmepumpe installiert – keine Prämie für HausbesitzerEin Wiener Pensionist hat seine Gastherme durch eine Wärmepumpe ersetzt, erhält aber keine Dekarbonisierungsprämie der Stadt Wien, da diese nur für Wohnungen gilt. Der Fall zeigt Ungleichheiten bei der Förderung erneuerbarer Energien.

Read more »

Niedersachsens Ministerpräsident: Keine VW-Werkschließungen in EuropaWOLFSBURG. Das Land Niedersachsen hält zudem 20 Prozent der Stimmrechte an Europas größtem Autobauer und verfügt bei wichtigen Entscheidungen über ein Veto-Recht.

Read more »

Nach Brandeinsatz: Keine Dönerpause in Kult-KebaplokalKult-Kebap-Lokal Favoriten: Nach Feuerwehreinsatz und Rauchverletzten wieder geöffnet. Brandursache geklärt, Betrieb läuft normal.

Read more »