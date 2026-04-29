Geheime Codes im Flugzeug: Was die Piloten wirklich sagen

Piloten und Flugbegleiter verwenden geheime Codewörter, um untereinander zu kommunizieren. Einer dieser Codes, 'Mermaid', bezeichnet Passagiere, die zu viel Platz einnehmen. Dieser Artikel erklärt die Bedeutung verschiedener Codes und wie sie im Flugbetrieb eingesetzt werden.

Die vertrauten Durchsagen der Piloten im Flugzeug sind für viele Reisen de ein alltäglicher Bestandteil des Flugerlebnisses. Während einige Ansagen klar und verständlich sind, wie beispielsweise die Aufforderung an das Kabinenpersonal, sich auf den Abflug vorzubereiten, existiert eine verborgene Welt von Codewörter n und -phrasen, die für Passagiere nicht gedacht sind.

Diese geheimen Begriffe dienen der internen Kommunikation der Flugbesatzung und ermöglichen eine effiziente und diskrete Bewältigung verschiedener Situationen an Bord. Eines dieser Codewörter, das in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt hat, ist 'Mermaid' – auf Deutsch 'Meerjungfrau'. Doch hinter diesem vermeintlich harmlosen Begriff verbirgt sich eine weniger schmeichelhafte Bedeutung.

'Mermaid' wird von Piloten und Flugbegleitern verwendet, um Passagiere zu beschreiben, die übermäßig viel Platz beanspruchen, insbesondere jene, die das Phänomen des 'Manspreading' praktizieren, also mit weit gespreizten Beinen sitzen und dadurch andere Passagiere in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Die Verwendung solcher Codewörter ist nicht als boshaft oder abwertend zu verstehen, sondern dient vielmehr dazu, die Situation diskret zu bewerten und gegebenenfalls zu korrigieren, ohne die betroffenen Passagiere direkt zu konfrontieren oder zu beschämen.

Pilot Kolin Jones erklärt in einem Interview mit dem Reisemagazin 'Travel + Leisure', dass die Verwendung des Codes 'Mermaid' keinen Grund zur Besorgnis darstellt, sondern lediglich eine Aufforderung an den Passagier ist, sein Verhalten zu überprüfen und sicherzustellen, dass er den Sitzplatz anderer nicht beeinträchtigt. Es ist wichtig zu betonen, dass die spezifischen Codewörter je nach Fluggesellschaft variieren können.

So werden beispielsweise die Begriffe 'Angel' und 'Code 300' häufig für medizinische Notfälle verwendet, um die Besatzung schnell und präzise zu informieren und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Ein weiterer wichtiger Code ist 'Flight attendants all-call', der einen Konferenzanruf auslöst, bei dem die Telefone der gesamten Flugbesatzung synchronisiert werden, um eine reibungslose und koordinierte Kommunikation zu gewährleisten. Diese interne Kommunikation ist entscheidend für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Passagiere an Bord.

Die Existenz dieser Codewörter verdeutlicht die Komplexität des Flugbetriebs und die Notwendigkeit einer effizienten und diskreten Kommunikation zwischen den Mitgliedern der Flugbesatzung. Während Passagiere sich auf den Komfort und die Sicherheit ihres Fluges verlassen, arbeiten die Piloten und Flugbegleiter im Hintergrund unermüdlich daran, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die Codewörter sind dabei ein wichtiges Werkzeug, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, ohne unnötige Panik oder Verwirrung zu stiften.

Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass die Verwendung dieser Codes nicht bedeutet, dass Passagiere ausgeschlossen oder diskriminiert werden sollen. Vielmehr dienen sie dazu, die Situation objektiv zu bewerten und die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden. Die Kenntnis solcher Codewörter kann das Verständnis für die Herausforderungen des Flugbetriebs vertiefen und zu einer respektvolleren und kooperativeren Atmosphäre an Bord beitragen. Letztendlich geht es darum, dass alle Passagiere eine angenehme und sichere Reise erleben können.

Die Flugbesatzung ist stets bemüht, dies zu gewährleisten, auch wenn dies manchmal die Verwendung von geheimen Codes erfordert





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