Der neue 1,6 Kilometer lange Geh- und Radweg verbindet Niederleis und Thomasl sicher mit der Blauburger-Radroute. Die Fertigstellung schließt den zweiten Bauabschnitt ab.

Die lang erwartete Geh- und Radweg-Verbindung zwischen den Gemeinden Niederleis und Thomasl in Niederösterreich ist offiziell fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben worden. Diese neue Infrastrukturmaßnahme schafft eine sichere, etwa 1,6 Kilometer lange Strecke, die speziell für Radfahrer und Fußgänger konzipiert ist. Durch diese Erweiterung wird das bestehende regionale Radwegenetz signifikant verbessert und attraktiver für die lokale Bevölkerung sowie für Touristen.

Umfangreiche Infrastruktur für Radverkehr und Fußgänger

Die Bauarbeiten für diesen entscheidenden Abschnitt wurden kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Mit der Fertigstellung dieses 1,6 Kilometer langen Teilstücks steht nun eine durchgängige und vom motorisierten Autoverkehr weitgehend getrennte Verbindung zur Verfügung. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit für die Nutzer, sondern macht die Route auch für Familien und Freizeitradler besonders attraktiv. Die neue Radverkehrsanlage beginnt ihren Verlauf direkt bei der verlängerten Bahnstraße in der Gemeinde Niederleis.

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Vom Startpunkt in Niederleis führt die Trasse entlang des Niederleiser Bachs, was eine landschaftlich reizvolle und ruhige Fahrroute bietet. Anschließend folgt die Strecke der Landesstraße B 40, um von dort aus als kombinierter Geh- und Radweg weitergeführt zu werden. Dieses Design gewährleistet, dass sowohl Fußgänger als auch Radfahrer einen eigenen, geschützten Raum nutzen können, der nicht mit dem Pkw-Verkehr konkurriert. Die Trennung vom Straßenverkehr ist ein zentrales Element moderner Radinfrastruktur.

Vernetzung mit bestehenden Radwegenetzen

Ein entscheidender Aspekt des Projekts ist die Anbindung an überregionale Routen. Die neue Strecke endet südlich des Taschlbachs an der Einmündung in die bereits existierende Blauburger-Radroute. Damit ist eine nahtlose Verbindung hergestellt, die es Nutzern ermöglicht, längere Touren ohne Unterbrechung oder Gefährdung durch Autoverkehr fortzusetzen. Diese Vernetzung ist wichtig für den touristischen Radverkehr und die tägliche Mobilität in der Region.

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Bisher war bereits der erste Bauabschnitt zwischen Nodendorf und Niederleis fertiggestellt worden. Mit der nun abgeschlossenen Phase zwischen Niederleis und Thomasl ist die Lücke im lokalen Netz geschlossen. Die Kontinuität dieser Baumaßnahmen zeigt die strategische Planung der lokalen Behörden, um ein kohärentes Radwegenetz aufzubauen, das verschiedene Ortschaften effektiv miteinander verbindet.

Politisches Engagement und offizielle Einweihung

An der Einweihung und Fertigstellung dieses Projekts waren mehrere offizielle Vertreter beteiligt, was die Bedeutung der Maßnahme unterstreicht. Anwesend waren Michael Folly, der von der Gemeinde Niederleis kommt und als Leiter der Straßenbauabteilung fungiert. Zudem waren Nikola Kopitz als Leiterin der Straßenbauabteilung Wolkersdorf vor Ort, die die fachliche Koordination sicherstellte. Der Bundesrat Michael Bernard zeigte sein Interesse an der regionalen Entwicklung, ebenso wie der Bürgermeister Klaus Mantler.

Die Präsenz dieser Persönlichkeiten verdeutlicht die hohe Priorität, die auf den Ausbau der nicht-motorisierten Mobilität in der Region gelegt wird. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem verschiedene Verwaltungsebenen zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Niederleis, der Straßenbauabteilung Wolkersdorf und dem Bundesrat ist ein positives Signal für die Zukunft der Infrastrukturplanung in Niederösterreich.

Zukünftige Nutzung und lokale Auswirkungen

Für die Bewohner der betroffenen Gebiete bedeutet die Fertigstellung eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität und der Mobilitätsoptionen. Die sichere Verbindung ermutigt Menschen, auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad oder den eigenen Füße für kurze Distanzen zu nutzen. Dies trägt nicht nur zur Verkehrssicherheit bei, sondern unterstützt auch gesunde Lebensweisen und reduziert den lokalen CO2-Ausstoß.

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Die Blauburger-Radroute profitiert ebenfalls von dieser Erweiterung, da nun mehr Nutzer die Route in ihrer Gesamtheit nutzen können. Dies kann sich positiv auf den lokalen Tourismus auswirken, da Radtouristen besser vernetzte Routen bevorzugen. Die Infrastrukturmaßnahmen sind Teil einer größeren Strategie, die Region als attraktiven Standort für Radfahrer zu positionieren und gleichzeitig die Sicherheit im Straßenraum zu erhöhen.