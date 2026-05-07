Gefangen im eigenen Heim: Der Kampf um Barrierefreiheit in Wien

Ein Paar mit körperlichen Beeinträchtigungen muss aufgrund eines defekten Aufzugs in einer Gesiba-Wohnanlage in ein Hotel ausweichen, während die Stadt die Kosten ablehnt.

In der österreichischen Hauptstadt Wien , die oft für ihre hohe Lebensqualität und soziale Sicherheit gelobt wird, gibt es Geschichten, die ein ganz anderes Bild zeichnen.

Es ist die Geschichte von Joana F. und ihrem Partner, zwei Menschen, für die die einfache Bewegung innerhalb ihres eigenen Zuhauses zu einem unüberwindbaren Kampf geworden ist. Joana F. ist aufgrund einer angeborenen körperlichen Beeinträchtigung auf Krücken angewiesen, während ihr Ehemann den Rollstuhl nutzt. Für ein Paar in dieser Situation ist ein funktionierender Aufzug nicht bloß ein Komfortmerkmal, sondern die grundlegende Voraussetzung für ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben.

Doch seit Anfang März ist genau dieser Lebensnerv in ihrem Wohnhaus im Wiener Bezirk Penzing unterbrochen. Der Aufzug ist defekt, und damit ist der Zugang zu ihrer Wohnung im dritten Stock faktisch versperrt. Die Situation verschärfte sich durch eine Kette von falschen Versprechungen und bürokratischer Trägheit. Zunächst hieß es seitens des zuständigen Liftunternehmens, dass die Reparatur lediglich eine Woche in Anspruch nehmen würde.

In dieser kurzen Zeitspanne versuchten Joana F. und ihr Partner, ihren Alltag durch Home-Office und Lieferdienste zu organisieren. Doch aus einer Woche wurden viele. Die Fristen wurden immer wieder nach hinten verschoben, erst auf den 24. April und schließlich auf den 8.

Mai. Die zuständige Hausverwaltung, die städtische Wohnbaugenossenschaft Gesiba, ein Unternehmen im Eigentum der Stadt Wien, zeigte sich zwar kommunikativ, konnte jedoch keine schnelle Lösung präsentieren. Zwar wurden interne Gespräche geführt und sogar die Option eines provisorischen Umbaus eines Frequenzreglers aus einer anderen Stiege geprüft, doch letztlich blieb alles ohne praktischen Erfolg für die betroffenen Bewohner.

Die Konsequenz aus dieser Untätigkeit war dramatisch: Das Paar sah sich gezwungen, ihre eigene Wohnung zu verlassen und in ein Hotel umzuziehen, um überhaupt noch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und ihrer Arbeit nachgehen zu können. Dass die Gesiba sich weigert, die Kosten für diese Notunterkunft zu übernehmen, wird als besonders empörend empfunden. Ein Vorschlag der Verwaltung, Krankentransporte für den Weg in die Wohnung zu nutzen, erwies sich als völlig realitätsfern.

Die Krankentransportsysteme in Wien sind ohnehin überlastet, und stundenlanges Warten auf eine Abholung macht eine geregelte Teilnahme am Berufsleben unmöglich. Für Joana F. und ihren Partner bedeutet dies eine enorme psychische und finanzielle Belastung, während sie in einer fremden Unterkunft auf die Reparatur ihres eigenen Heims warten müssen. Dieser Fall wirft ein Schlaglicht auf die oft lückenhafte Umsetzung der Barrierefreiheit im urbanen Raum, selbst in städtisch geführten Liegenschaften.

Es ist ein Paradoxon, dass eine Stadt, die Inklusion und soziale Gerechtigkeit propagiert, es zulässt, dass Menschen mit Behinderungen über Wochen hinweg aus ihren Wohnungen ausgesperrt werden. Die Abhängigkeit von technischer Infrastruktur wird hier zur existenziellen Gefahr, wenn die Verantwortung für die Instandhaltung nicht mit der notwendigen Dringlichkeit wahrgenommen wird. Es geht hierbei nicht nur um einen technischen Defekt, sondern um die Verletzung des Rechts auf angemessenen Wohnraum und Mobilität.

Letztlich bleibt die Hoffnung, dass die für Mai angesetzten Termine diesmal eingehalten werden und Joana F. sowie ihr Partner endlich in ihre eigenen vier Wände zurückkehren können. Doch der Schaden ist bereits angerichtet. Das Vertrauen in die städtische Wohnbauverwaltung ist tief erschüttert. Es bedarf einer grundlegenden Überprüfung der Wartungsprotokolle und einer schnelleren Reaktionskette für Notfälle, in denen die Mobilität von Menschen mit Behinderungen auf dem Spiel steht.

Ein Aufzug ist in einem solchen Kontext kein Luxusgut, sondern ein Menschenrecht auf Zugang und Teilhabe





falter_at / 🏆 10. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barrierefreiheit Gesiba Wien Inklusion Wohnungsnot

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GAK: Konflikte in der Fanszene und Kampf gegen den AbstiegBeim Grazer AK kommt es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Fangruppen. Während der Verein die Vorfälle aufklärt, liegt der sportliche Fokus auf dem Klassenerhalt in der Bundesliga.

Read more »

Die Sehnsucht nach dem Westen: Russlands Kampf mit der ImportsubstitutionEine aktuelle Analyse beleuchtet den Wunsch der russischen Bevölkerung nach der Rückkehr westlicher Unternehmen und die Problematik der qualitativ minderwertigen chinesischen Ersatzprodukte.

Read more »

Ted Turner: Der Visionär, der die Welt der Nachrichten für immer veränderteEin ausführlicher Rückblick auf das Leben und Werk von Ted Turner, dem Gründer von CNN und Pionier des globalen Kabelfernsehens.

Read more »

Lignanos Kampf gegen das Meer: Rettungsaktion für den Lieblingsstrand der ÖsterreicherIn Lignano kämpfen Behörden gegen die massive Erosion der Strände. Durch ein innovatives Kreislaufsystem wird aufbereiteter Sand zurückgebracht, um das beliebte Urlaubsziel zu sichern.

Read more »

Der Kampf gegen Vogelkot: So schützen Sie Ihren Autolack effektivVogelkot kann schweren Schaden am Autolack anrichten. Erfahren Sie, wie Sie Verschmutzungen richtig entfernen und dauerhafte Schäden vermeiden.

Read more »

Der Busbahnhof Premstätten triumphiert beim Haltestellen-Check des VCÖ: Eine Analyse der österreichischen InfrastrukturWährend der Busbahnhof Premstätten als Vorbild für exzellente Mobilitätsstationen ausgezeichnet wurde, offenbart die aktuelle Aktion des VCÖ massive Defizite an tausenden Haltestellen österreichweit.

Read more »