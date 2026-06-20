Gefahrstoffeinsatz in Wels-Puchberg nach Lkw-Kontrolle

Mehrstündiger Einsatz der Feuerwehr in Wels-Puchberg aufgrund auslaufender Flüssigkeiten bei einem Lkw. Die Polizei hatte das Fahrzeug auf der A8 kontrolliert und festgestellt, dass Schadstoffe austreten. Ursache war eine falsch gestapelte Palette. Der Einsatz wurde nach Umladung und Sicherungsmaßnahmen beendet.

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend, dem 18. Juni 2026, mehrere Stunden lang bei einem Gefahrstoffeinsatz in Wels-Puchberg im Einsatz. Auslöser waren auslaufende Flüssigkeiten, die bei einer Lkw-Kontrolle entdeckt wurden.

Die Polizei hatte den Lkw am Donnerstagmittag auf der A8 Innkreisautobahn bei Wels angehalten und bei der Abfahrt zum ÖBB-Terminal Wels von der Autobahn geleitet. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass aus dem Fahrzeug möglicherweise Schadstoffe austraten. Zunächst war unklar, welcher Stoff aus dem Sattelzug austrat, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Vor Ort wurden mehrere eingedrückte Gebinde festgestellt.

Nach Rücksprache mit der Behörde wurden weitere Maßnahmen angeordnet. Ein Partnerbetrieb des betroffenen Transportunternehmens sagte die Entsendung eines Ersatz-Lkw sowie eines Staplers zur Einsatzstelle zu. Letztlich traf ein Ersatz-Lkw ein, jedoch anstelle eines Staplers mehrere Mitarbeiter, die für das händische Umladen geschickt wurden. Die Ladung wurde teilweise entladen, wobei die Ursache für den Austritt eine schwere Palette mit Eisenwaren war, die offenbar auf eine Palette mit Blechfarbdosen gestellt worden war.

Die Feuerwehr führte die Bergung der beschädigten Gebinde durch und lagerte diese in Fässer um. Ein Teil der Ladung musste zudem in den Ersatz-Lkw umgeladen werden. Damit war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben.

Die Zufahrt zu einem Autohof samt Tankstelle war während des Einsatzes nur erschwert möglich





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