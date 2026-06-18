Gefahrstoffeinsatz in Wels-Puchberg: LKW-Kontrolle endet mit Feuerwehreinsatz

Bei einer LKW-Kontrolle auf der A8 wurden auslaufende Flüssigkeiten entdeckt. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um beschädigte Gebinde zu bergen und die Ladung umzuladen.

Am Donnerstagabend ereignete sich in Wels-Puchberg ein Gefahrstoffeinsatz , der die Feuerwehr über mehrere Stunden in Atem hielt. Auslöser war eine LKW-Kontrolle, bei der auslaufende Flüssigkeiten entdeckt wurden.

Die Polizei hatte den Lastwagen auf der A8 Innkreisautobahn bei Wels gestoppt und zur Ausfahrt des ÖBB-Terminals Wels geleitet. Während der Inspektion stellten die Beamten fest, dass möglicherweise Schadstoffe aus dem Sattelzug austraten. Zunächst war unklar, um welchen Stoff es sich handelte. Die alarmierte Feuerwehr rückte an und fand mehrere eingedrückte Gebinde vor.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde wurden weitere Maßnahmen angeordnet. Ein Partnerbetrieb des Transportunternehmens sagte zu, einen Ersatz-LKW sowie einen Stapler zur Einsatzstelle zu schicken. Tatsächlich traf ein Ersatzfahrzeug ein, jedoch anstelle des Staplers mehrere Mitarbeiter, die die Ladung händisch umladen sollten. Die Ladung bestand unter anderem aus einer schweren Palette mit Eisenwaren, die offenbar auf eine Palette mit Blechfarbdosen gestellt worden war.

Dies führte zu den Beschädigungen. Die Feuerwehr führte die Bergung der beschädigten Gebinde durch und lagerte sie in Fässer um. Ein Teil der Ladung musste zusätzlich in den Ersatz-LKW umgeladen werden. Nach Beendigung der Arbeiten war der Einsatz für die Feuerwehr abgeschlossen.

Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Der Vorfall zeigt, wie wichtig regelmäßige Kontrollen von Gefahrguttransporten sind, um Umwelt- und Personenschäden zu vermeiden. Die Einsatzkräfte arbeiteten professionell und konnten eine weitere Ausbreitung der Flüssigkeiten verhindern. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Die Ursache des Stapelfehlers wird nun untersucht, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden. Die Feuerwehr Wels-Puchberg bedankt sich bei allen Beteiligten für die reibungslose Zusammenarbeit. Dieser Einsatz verdeutlicht die Risiken im Straßengüterverkehr und die Notwendigkeit strenger Sicherheitsvorschriften. Die Behörden appellieren an Transportunternehmen, die Ladungssicherung und Kennzeichnung von Gefahrgut gewissenhaft zu überprüfen.

Das Unternehmen, das den LKW betrieb, wird sich mit den Kosten für den Einsatz konfrontiert sehen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Gefährdung. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag und zog sich bis in den Abend hin. Die Autobahn war kurzzeitig beeinträchtigt, der Verkehr wurde aber rasch umgeleitet.

Die Bevölkerung wurde nicht gefährdet. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Die genaue Menge der ausgetretenen Flüssigkeit ist noch unbekannt. Proben wurden genommen, um die Umweltauswirkungen zu bewerten.

Die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn erfolgten noch in derselben Nacht. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung eines effizienten Notfallmanagements bei Gefahrgutunfällen. Die Feuerwehr Wels-Puchberg ist speziell für solche Einsätze geschult und verfügt über die notwendige Ausrüstung. Die Zusammenarbeit mit den Behörden verlief reibungslos.

Dieser Einsatz wird in der Nachbesprechung detailliert analysiert, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren





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