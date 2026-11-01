Gefährliche Halloween-Süßigkeiten in Deutschland: Polizei ermittelt

Polizei ermittelt nach Fund von Metallnadeln und Magneten in Halloween-Süßigkeiten in Thüringen und Rheinland-Pfalz. Eltern sollten Bonbons prüfen.

Die deutsche Polizei hat in mehreren Bundesländern Ermittlungen aufgenommen, nachdem in Halloween-Süßigkeiten gefährliche Gegenstände entdeckt wurden. In der Stadt Leinefelde-Worbis im Bundesland Thüringen haben Kinder bei der traditionellen Süßkirmes-Metzgerechtigkeit Metallnadeln in ihren gesammelten Leckereien gefunden. Zusätzlich wurden in Rheinland-Pfalz winzige Magnete an einem Bonbon gefunden. Die Behörden gehen von vorsätzlicher Präparierung aus und warnen Eltern dringend.

Polizei ermittelt in Thüringen

In Leinefelde-Worbis im deutschen Bundesland Thüringen haben Kinder Metallnadeln in ihren gesammelten Halloween-Süßigkeiten gefunden. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Süßigkeiten mit Absicht präpariert wurden, wie es in einer Aussendung der Polizei heißt. Weil die Kinder am Samstagabend an zahlreichen Haustüren klingelten, ließ sich bisher nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten.

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Eltern in der Region sollten die Halloween-Ausbeute ihrer Kinder deshalb genau prüfen, bevor die Süßwaren gegessen werden, hieß es weiter in der Bekanntmachung. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt, dennoch wird die Sache sehr ernst genommen. Die Gefahr liegt in der potenziellen Verletzung des Mund- und Rachenraums oder der Speiseröhre durch die spitzen Metallobjekte.

Auch in Rheinland-Pfalz gefunden

Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung wurden Ermittlungen und ein Strafverfahren eingeleitet. In Rheinland-Pfalz berichtete die Polizei in der Nacht von einem ähnlichen Fund: In Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen entdeckte ein Bub zwei winzige Magnete, die an einem Kaubonbon angebracht waren. Auch hier wird ermittelt, um den Täter oder die Täterin zu finden.

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Die beiden Vorfälle in unterschiedlichen Bundesländern deuten darauf hin, dass es sich möglicherweise um mehrere unabhängige Vorfälle handeln könnte, aber auch um eine koordinierte Aktion. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Wachsamkeit und Kooperation. Es ist besonders beunruhigend, dass die Gegenstände an Süßigkeiten angebracht wurden, die von Kindern gesammelt wurden.

Warnung an Eltern

Die Warnung der Behörden richtet sich vor allem an Eltern und Betreuungspersonen, die Kindern das Ausgehen an Halloween ermöglichen. Die Kinder haben oft keine Möglichkeit, den Inhalt der gesammelten Beutel vollständig zu kontrollieren, insbesondere bei kleinen Bonbons oder Gummibärchen. Die Polizei rät daher zu einer gründlichen Sichtprüfung aller Süßigkeiten, bevor sie verzehrt werden.

Falls weitere Fälle bekannt werden, werden die Fahnder die Ermittlungen intensivieren. Es ist davon auszugehen, dass die Fahndungsmaßnahmen ausgebaut werden, um sicherzustellen, dass keine weiteren Kinder zu Schaden kommen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, verdächtige Personen oder Verhaltensweisen unverzüglich der Polizei zu melden, um zur Aufklärung der Fälle beizutragen.

Rechtliche Konsequenzen

Da von versuchter gefährlicher Körperverletzung die Rede ist, drohen den Tätern schwere strafrechtliche Konsequenzen, sollte der Tatvorwurf bewiesen werden. Die Handlungen werden als besonders tadelenswert angesehen, da sie die körperliche Unversehrtheit von Minderjährigen gezielt gefährden. Die Polizei setzt sich dafür ein, die Verantwortungsträger zur Rechenschaft zu ziehen.

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Die Fälle haben in der Bevölkerung für Schock und Sorge gesorgt. Halloween ist ein beliebtes Fest für Kinder, bei dem sie von Haus zu Haus ziehen und Süßigkeiten sammeln. Die Entdeckung von Metallnadeln und Magneten untergräbt das Vertrauen in diese Tradition. Die Behörden hoffen auf eine schnelle Aufklärung, um die Sicherheit der Kinder in der Region wiederherzustellen.