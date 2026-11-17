Zunehmende Gewalt gegen Krampusse führt zu schweren Verletzungen. Organisatoren wie Katharina Hausmann warnen vor lebensgefährlichen Hornzerrungen und verschärfen die Sicherheitsmaßnahmen bei den Umzügen.

Bei traditionellen Umzügen kehren sich die Rollen um: Die Krampusse, die eigentlich Angst und Schrecken verbreiten sollen, werden selbst zu Opfern heftiger Angriffe. Immer häufiger landen die Maskenträger mit schweren Verletzungen in den Krankenhäusern, da Zuschauer Gewalt gegen sie ausüben. Diese Entwicklung führt dazu, dass sich die Verantwortlichen Sorgen um die physische Unversehrtheit der Teilnehmer machen müssen.

Hornziehen führt zu Krankenhausaufenthalten

Besonders häufig sind dabei die Hörner der maskierten Figuren Zielscheibe der Gewalt. Katharina Hausmann, die Obfrau der Manhattan Teifeln aus Villach, schildert einen konkreten und dramatischen Vorfall, bei dem ein 24-jähriger Teilnehmer ins Visier einer Gruppe geraten ist. Diese bestand aus acht bis zehn Jugendlichen, die den Krampus zunächst in eine Falle lockten, indem sie vorgaben, ein Foto mit ihm machen zu wollen.

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Das versprochene Bild entstand nie, stattdessen begann eine brutale Attacke. Die Jugendlichen griffen den Mann von hinten an und packten ihn fest an den Hörnern. Der Zug war so heftig, dass die Kraft ausreichte, den 24-Jährigen beinahe rücklings auszuheben. Die Folge dieser Gewalteinwirkung war eine deutliche Nackenmuskulaturzerrung, die einen Rettungseinsatz und die Verbringung in das Klinikum Villach erforderlich machte.

Lebensgefahr durch falsche Zuschauerverhalten

Es handelt sich nicht um einen isolierten Zwischenfall. Bei demselben Umzug in Villach erlitt ein weiterer Teilnehmer, der erst 15 Jahre alt war, einen ähnlichen Vorfall. Unbekannte zogen mit voller Wucht an den Hörnern seiner Maske, was auch bei ihm zu einer schmerzhaften Zerrung der Nackenmuskulatur führte. Katharina Hausmann kritisiert das Verhalten der Zuschauer scharf und bezeichnet solche Angriffe als einen neuen Volkssport, der jedoch keineswegs harmlos ist.

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Die physikalischen Folgen können weitaus gravierender sein als nur Muskelzerrungen. Eine Krampus-Hörnerwiegt bis zu sieben Kilo und ist fest mit dem restlichen Kostüm verbunden. Ein ruckartiges Ziehen an den Hörnern kann immense Kräfte auf die Wirbelsäule und den Genickbereich übertragen. Besonders gefährdet sind die Teilnehmer, da sich unter den Masken oft Kinder und Jugendliche befinden, deren Nackenmuskulatur noch nicht vollständig ausgereift ist.

In den schlimmsten Fällen kann es durch diese extreme Belastung zu ernsthaften Genick- oder Wirbelsäulenschäden kommen, die im Extremfall bis zum Bruch des Genicks reichen können. Hausmann betont eindringlich, dass dieses Verhalten lebensgefährlich ist und die Sicherheit der Jugendlichen massiv gefährdet, die oft noch nicht einschätzen können, wie stark die daran ziehenden Personen sind.

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen bei Umzügen

Um die Sicherheit der Teilnehmer zukünftig zu gewährleisten, plant die Manhattan Teifeln eine deutliche Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen bei ihren Läufen. Katharina Hausmann kündigt an, dass fortan noch mehr Sicherheitspersonal an den Routen stationiert sein wird, um gewalttätige Zuschauer sofort zur Rede stellen zu können.

Zusätzlich erwägt die Organisation den Einsatz von Kameras, die die gesamten Läufe von der ersten bis zur letzten Minute filmen. Dieses Vorhaben dient dazu, Täter der Gewalttaten eindeutig zu identifizieren. Durch die Videoaufzeichnungen sollen die sogenannten Hörnerreißer nachträglich ausfindig gemacht und zur Verantwortung gezogen werden können.

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Präventive Kontrollen in Oberösterreich

Ähnliche Sorgen machen sich auch andere Veranstalter, die mit großen Menschenmengen rechnen müssen. Patrick Pfister, der Obmann und Organisator des Krampuslaufs der Teifelsbruat in Spital am Pyhrn, sieht die Lage ebenfalls kritisch. Mit rund 500 Krampusse und Perchten gehört dieser Umzug zu den größten Veranstaltungen in Oberösterreich, was die Sicherheitslage zusätzlich komplex macht.

Um Vorfälle im Keim zu ersticken, hat man auch hier die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Kurz vor dem Start der Prozession führen die Organisatoren erneut Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass alle Gitterstrukturen der Kostüme fest und stabil stehen. Dieser letzte Check ist essenziell, um das Risiko von Verletzungen durch lose Teile zu minimieren.

Neben den technischen Kontrollen rücken auch die Zuschauer in den Fokus der Aufmerksamkeit. Patrick Pfister betont, dass man gezielt nach Gruppen Jugendlicher Ausschau hält, die potenziell Probleme verursachen könnten. An solchen Orten wird strategisch vermehrt Ordner und Sicherheitspersonal platziert, um eingreifen zu können, bevor es zu Gewalt gegen die Krampusse kommt.