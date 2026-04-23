Gefahr für die Nagelgesundheit: Was Sie über Kunstnägel wissen müssen

Lange, farbenfrohe Fingernägel sind beliebt, bergen aber Risiken. Experten warnen vor Nagelinfektionen und Schäden durch UV-Lacke und Gelbeschichtungen. Tipps für sichere Anwendung und frühzeitige Erkennung von Problemen.

Der Trend zu langen, auffällig gefärbten Fingernägeln hält ungebrochen an. Verschiedene Techniken wie UV-Lackierungen oder Gelbeschichtung en werden eingesetzt, um ein langanhaltend perfektes Aussehen zu erzielen – makellos manikürte Nägel, die wochenlang halten sollen.

Doch hinter dieser scheinbaren Perfektion verbergen sich potenzielle Risiken für die Gesundheit der Nägel und der umliegenden Haut. Wie das Online-Magazin chip.de unter Berufung auf das renommierte Wissenschaftsportal Quarks.de berichtet, beinhaltet die Behandlung mit künstlichen Nägeln eine Vorbereitung der Nageloberfläche, die diese tatsächlich schwächt. Dabei wird die natürliche Nagelplatte angeraut, um eine bessere Haftung der künstlichen Materialien zu gewährleisten.

Dieser Prozess führt jedoch dazu, dass die Nageloberfläche dünner wird und ihre Oberfläche vergrößert wird, was das Eindringen von Keimen und Bakterien erheblich begünstigt. Dies stellt ein erhebliches Problem dar, da die geschwächte Nagelplatte anfälliger für Infektionen wird. Besonders kritisch ist die Situation bei aufgeklebten Nägeln. Hierbei entsteht häufig ein mikroskopisch kleiner Hohlraum zwischen dem künstlichen Nagel und dem natürlichen Nagel.

Dieser Raum bietet ideale Bedingungen für die Entwicklung von schädlichen Mikroorganismen. Feuchtigkeit und Wärme können sich in diesem Hohlraum ansammeln, während gleichzeitig die Sauerstoffzufuhr zum Naturnagel stark eingeschränkt wird. Diese Kombination aus Feuchtigkeit, Wärme und Sauerstoffmangel schafft ein optimales Umfeld für die Vermehrung von Pilzen und Bakterien, die zu unangenehmen und hartnäckigen Nagelinfektionen führen können. Die Folgen können von leichten Verfärbungen und Entzündungen bis hin zu schweren Schäden an der Nagelplatte reichen.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die potenziellen Risiken zu kennen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Gesundheit der Nägel zu schützen. Die vermeintliche Perfektion sollte nicht über die langfristige Gesundheit der natürlichen Nägel gestellt werden. Professor Christiane Bayerl, stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ästhetische Dermatologie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, warnt eindringlich vor den langfristigen Auswirkungen der dauerhaften Belastung durch künstliche Nägel. Sie erklärt, dass der Naturnagel durch die ständige Beanspruchung geschwächt wird und aufweichen kann.

In schwerwiegenden Fällen kann dies sogar zum vollständigen Verlust der Nagelplatte führen. Wer dennoch nicht auf das Aussehen künstlicher Nägel verzichten möchte, sollte daher unbedingt auf hochwertige Materialien und die Wahl eines seriösen Nagelstudios achten. Es ist wichtig, dass das Nagelstudio über qualifiziertes Personal verfügt und hygienische Standards einhält.

Darüber hinaus sollten regelmäßige Pausen eingeplant werden, um den Nägeln Zeit zur Regeneration zu geben. Achten Sie auf erste Anzeichen von Verfärbungen, Ablösungen oder anderen Auffälligkeiten. Bei Verdacht auf eine Infektion sollte umgehend ein Hautarzt konsultiert werden, um eine frühzeitige Diagnose und Behandlung zu gewährleisten. Eine frühzeitige Intervention kann helfen, schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden und die Gesundheit der Nägel langfristig zu erhalten.

Die Gesundheit der Nägel sollte immer Priorität haben, auch wenn der Wunsch nach einem perfekten Aussehen groß ist





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