Nach 36 Großbränden im Jahr 2025 startet eine neue Kampagne, um das Bewusstsein für die korrekte Entsorgung von Lithium-Akkus zu schärfen und die Sammelquoten in Österreich zu erhöhen. Die Kampagne 'Her mit Leer II' zielt darauf ab, das Verhalten der Bevölkerung zu ändern und die Risiken falsch entsorgter Akkus zu verdeutlichen.

Im Jahr 2025 wurden in Österreich 36 schwere Brände in Entsorgung sbetrieben registriert, bei denen falsch entsorgte Lithium- Akkus als mögliche Ursache gelten. Trotz wachsenden Bewusstseins landen weiterhin Millionen dieser Akkus im Restmüll, was erhebliche Risiken für Mitarbeiter und Anlagen darstellt.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, startet im April 2026 die neue Kampagne 'Her mit Leer II', die auf drei Jahre angelegt ist und über verschiedene Medienkanäle wie Radio, Fernsehen, Online-Plattformen und öffentliche Werbung verbreitet wird. Die aktuelle Sammelquote in Österreich liegt bei 53 Prozent, was zwar über der EU-Vorgabe von 45 Prozent liegt, aber noch nicht ausreicht, um die steigenden Anforderungen zu erfüllen.

Die Kampagne zielt darauf ab, das Verhalten der Bevölkerung zu ändern und das Wissen über die korrekte Entsorgung von Akkus zu vertiefen. Umweltminister Norbert Totschnig betont die Gefahren, die von unsachgemäß entsorgten Lithium-Akkus ausgehen, und fordert eine verantwortungsvolle Entsorgung. Auch Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl appelliert an die Bevölkerung, Batterien gesondert zu entsorgen, da es fast täglich zu Bränden in Müllentsorgungsanlagen kommt. Österreichweit stehen über 2.000 Sammelstellen zur Verfügung.

Die EU verschärft die Sammelquoten weiter, mit Zielen von 63 Prozent bis 2028 und 73 Prozent bis 2031. Die Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle, Elisabeth Giehser, spricht von einer notwendigen Verhaltensänderung, die über reine Information hinausgeht. Der Handel bietet kostenlose Rücknahme von alten Batterien an, auch aus Onlinekäufen, und warnt vor den Risiken, Akkus zu Hause zu lagern oder im Hausmüll zu entsorgen.

Die Kampagne 'Her mit Leer II' setzt auf die Figuren 'Hermit' und 'Li-Zifer', um die richtige Entsorgung zu fördern und vor den Folgen falschen Handelns zu warnen. Der Slogan 'Sei kein Zündler' soll verdeutlichen, dass das Problem nicht der Akku selbst ist, sondern der Umgang damit. Die Kampagne soll ein Umdenken im Alltag bewirken und die Menschen dazu anregen, Akkus korrekt zu entsorgen, um Brände und Umweltschäden zu vermeiden.

Die steigende Anzahl von Geräten mit Lithium-Akkus, von kabellosen Kopfhörern bis hin zu singenden Grußkarten, erfordert ein verstärktes Bewusstsein für die korrekte Entsorgung. Die Kampagne soll sicherstellen, dass diese Geräte nicht unbemerkt im Restmüll landen und so eine Gefahr darstellen. Die langfristige Zielsetzung ist es, die Sammelquoten zu erhöhen, die Umwelt zu schützen und die Sicherheit von Mitarbeitern in Entsorgungsbetrieben zu gewährleisten. Die Kampagne wird kontinuierlich evaluiert und angepasst, um ihre Wirksamkeit zu maximieren und die Bevölkerung bestmöglich zu erreichen.

Die Zusammenarbeit zwischen Ministerium, Gemeinden, Handel und Entsorgungsbetrieben ist entscheidend für den Erfolg der Kampagne. Die Botschaft ist klar: Korrekte Entsorgung ist ein Beitrag zum Umweltschutz und zur Sicherheit aller





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