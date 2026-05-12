Geburtstagsfeier für 100-Jährige Gertrud Egger

Der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber besuchte die Geburtstagskindschaft Gertrud Egger im St. Vinzenzheim und freute sich über ihre große Familie und ihre Erinnerungen an die Kindheit in Innsbruck.

Zum runden Jubiläum schaute auch der Innsbruck er Bürgermeister vorbei. Im Kreise ihrer Familie feierte Frau Egger im St. Vinzenzheim ihren runden Geburtstag . Der Innsbruck er Bürgermeister Johannes Anzengruber staunte nicht schlecht, als ihn die Jubilarin erfreut im Rollstuhl willkommen hieß.

Innsbruck – "Ich freue mich sehr, dass ich heute an Ihrer Familienfeier zu Ehren Ihres 100. Geburtstags teilnehmen darf, Frau Egger". Und das sollte nur der Anfang eines bewegten Geburtstagswochenendes sein: Die Großfamilie war aus Kanada, von Vorarlberg bis Salzburg und Wien angereist. Drei Kinder, elf Enkel:innen und 25 Urenkel:innen im Alter von 1 bis 21 Jahren zählen die Nachkommen der Familie Egger.

"Bestimmt schöpfen Sie viel von Ihrer Lebensfreude und Ihrem frohen Mut aus Ihrer großen Familie", freute sich Bürgermeister Anzengruber: "In Ihren Erzählungen schildern Sie ja Ihre eigene Kindheit – das ist für uns alle ein äußerst interessanter Blick in die Innsbrucker Zeitgeschichte. ". Am 9. Mai 1926 erblickte Gertrud Egger in der Innsbrucker Klinik das Licht der Welt.

Die Volksschule besuchte sie mitten in der Stadt, in der Gilmstraße. Die Familie lebte damals in der Höttinger Au, am Rösslsteig nahe der Unibrücke. Sie besuchte die Ferrarischule und arbeitete während des Krieges in verschiedenen Firmen, unter anderem bei Köllensperger und in einer Schneiderei in St. Nikolaus. Nach dem Krieg war Frau Egger im städtischen Dienst – zunächst im Büro von Bürgermeister Franz Greiter und dann in der Stadtplanung – tätig.

© Stadt Innsbruck Ihr zukünftiger Mann und sie verlobten sich mitten in den Kriegsjahren 1944 auf der Fronebenalm. Ihr Verlobter kam jedoch in Jugoslawien in Kriegsgefangenschaft und Gertrud Egger hörte lange Zeit nichts von ihm: "Ich war die ewige Braut. Aber es hat sich gelohnt, dass ich auf meinen lieben Mann gewartet habe.

". Schließlich kehrte er am Heiligen Abend des Jahres 1950 zurück und das Paar konnte endlich heiraten. Seit den 1950er Jahren stand Gertrud Eggers Leben ganz im Zeichen der Familie. Es folgten die drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter.

Ihr Mann arbeitete ebenfalls im Stadtmagistrat – zunächst im Marktamt, später als Leiter des Standesamtes. Die Familie lebte in der Sternwartestraße, in der Mozartstraße und schließlich über 60 Jahre lang in der Schützenstraße. In einem Interview für den Podcast "Archivwürdig" des Stadtarchivs erzählt Gertrud Egger von ihren Erinnerungen an die Kindheit in der Höttinger Au und die Zeit im Zweiten Weltkrieg.

Im launigen Gespräch mit Frau Egger erfährt man, wie man damals den Alltag bewältigte und wie man mit der Familie die Wochenenden verbrachte: "Wir waren Skifahren auf der Muttereralm – von der Höttinger Au mit der Stubaitalbahn und zurück nach Innsbruck über die Ferrariwiese.

". Auf den Kofel kam man damals auch ohne Patscherkofelbahn – ein langer Tagesausflug. Und es schließt sich ein Kreis: In der Badgasse – am Standort des heutigen Stadtarchivs und Stadtmuseums – befand sich zu dieser Zeit ein öffentliches Bad, das Frau Egger als Kind regelmäßig besucht hat





TTNachrichten / 🏆 20. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geburtstag Familie Innsbruck Geschichte Kriegsgefangenschaft Familienfeiern Archivwürdig Stubaitalbahn Badgasse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seit 10 Jahren im Amt - Zehn klare Antworten von BYD-Designchef EggerWas chinesischen Käufern gefällt, entspricht nicht unbedingt den Vorstellungen von Europäern und Amerikaner haben nochmals andere Ideen. Wir ...

Read more »

Bischof Grünwidl hatte „sehr gutes Gespräch“ mit Papst100 Tage ist Wiens Erzbischof Josef Grünwidl im Amt. Am Montag hatte er eine Privataudienz bei Papst Leo XIV.

Read more »

Neuer Knallhart-Plan: ORF soll 100 Millionen einsparenDer ORF könnte Teil des Sparpakets der Regierung werden: Die ÖVP bringt jetzt Kürzungen von rund 100 Millionen Euro ins Spiel.

Read more »

– Krems-Stein - Grünes Licht für Verbreiterung der DonaubrückeDas Bundesdenkmalamt hat grünes Licht gegeben. Die mehr als 100 Jahre alte Donaubrücke zwischen Mautern und Krems-Stein wird in den kommenden Jahren ...

Read more »