Geburtenrate in Wien sinkt weiter, Mütter in höheren Altersklassen

Die Geburtenrate in Wien ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Frauen in Wien bekommen immer später Kinder und insgesamt seltener. Das zeigt das neue 'Geburtenbarometer' der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Frauen in Wien bekommen später Kinder als im Österreich -Schnitt. 58 Prozent der Geburten stammen von Mütter n, die im Ausland geboren wurden. Frauen in Wien bekommen immer später Kinder – und insgesamt auch seltener.

Das zeigt das neue 'Geburtenbarometer' der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Die Geburtenrate lag 2024 in Wien bei nur noch 1,22 Kindern pro Frau. Damit liegt die Bundeshauptstadt erneut deutlich unter dem Österreich-Schnitt von 1,31. Schon früher lag die Geburtenrate in Wien meist unter dem österreichweiten Durchschnitt.

Bis 1991 stieg sie auf 1,43 Kinder pro Frau, danach pendelte sie sich lange zwischen 1,3 und 1,4 ein. 2023 fiel der Wert dann auf den Tiefstand von 1,17 Kindern pro Frau. 2024 gab es zumindest wieder einen kleinen Anstieg auf 1,22. Auffällig ist laut Bericht vor allem das Alter der Mütter. Frauen in Wien sind bei der Geburt ihres Kindes im Durchschnitt älter als im restlichen Österreich. Die meisten Mütter sind zwischen 30 und 34 Jahre alt.

Mutterschaft in höherem Alter sei in Wien weiter verbreitet als österreichweit. Ein Grund dafür sei laut Forschern der hohe Anteil an höher gebildeten Frauen. Viele würden ihre Familiengründung bewusst aufschieben und erst in den späten 30ern oder frühen 40ern Kinder bekommen. Auch der starke Zuzug nach Wien spiegelt sich in den Zahlen wider. 2024 waren 58 Prozent der in Wien geborenen Kinder von Müttern, die selbst im Ausland geboren wurden.

Österreichweit liegt der Anteil von Migrantinnen bei 36 Prozent. Laut 'Geburtenbarometer' führen Mütter aus Syrien mit 2.900 Geburten die Statistik an, gefolgt von Frauen aus Deutschland (2.600), Rumänien (2.600), Bosnien (2.100) und der Türkei (1.800). Im Jahr 2024 waren die Hauptherkunftsländer Syrien, Deutschland, Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Türkei, Serbien und Ungarn. Beim Kinderwunsch bleibt Wien ebenfalls auf niedrigem Niveau.

Im Durchschnitt wünschen sich Frauen in Wien laut Studie 1,6 Kinder. Caroline Berghammer vom Institut für Demographie der ÖAW erklärt gegenüber ORF Wissen: 'Unter Frauen, die jetzt circa 45 Jahre alt sind, bleiben rund 20 Prozent kinderlos.

' Laut Prognosen werde dieser Anteil bei Frauen, die nach 1990 geboren wurden, sogar auf über 25 Prozent steigen. Ein großes Thema bleibt dennoch das Geld.

'Kinder muss man sich auch leisten können', sagt Berghammer. Laut Kinderkostenanalyse der Statistik Austria verursachen Kinder bis zum 18. Geburtstag im Schnitt rund 100.000 Euro an direkten Kosten - etwa für Wohnen, Essen oder Kleidung. Nicht eingerechnet seien dabei noch Einkommensverluste durch Teilzeit-Arbeit





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Väter sind drei Jahre älter als MütterGeboren am 6. Jänner 1973 in Klagenfurt. Abgeschlossenes Studium der Medizin in Wien. Mitarbeiter der „Kleinen Zeitung“ in Klagenfurt ab 1991. Ab 2001 Journalist in der Wiener Redaktion der „Kleinen Zeitung“. Danach Innenpolitik-Redakteur beim Nachrichtenmagazin „profil“. Seit 2005 Innenpolitik-Redakteur bei der „Presse“.

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