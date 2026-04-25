Gebi Mair wird Spitzenkandidat der Tiroler Grünen für 2027

Gebi Mair wurde bei der Online-Wahl der Tiroler Grünen mit 63 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027 gewählt. Er setzte sich gegen Hermann Weratschnig durch und will ein 'kaputtes politisches System' überwinden.

Die Tirol er Grüne n haben Gebi Mair mit überwältigender Mehrheit zum Spitzenkandidat en für die Landtagswahl 2027 gewählt. Der amtierende Klubchef setzte sich bei der Online-Wahl gegen Hermann Weratschnig durch und wurde gleichzeitig als Landessprecher bestätigt.

Mair erhielt 63 Prozent der Stimmen von 341 teilnehmenden Mitgliedern, während Weratschnig 37 Prozent erreichte. Das Ergebnis wurde auf der Landesversammlung in Schwaz bekannt gegeben. Mair bezeichnete dies als sein bisher bestes Ergebnis als Spitzenkandidat und betonte die geschlossene Haltung der Partei. Er bedankte sich bei Weratschnig für die konstruktive Auseinandersetzung, die nur gemeinsam möglich gewesen sei.

Die Wahl erfolgte nach einer Phase der internen Diskussionen, die durch das Ergebnis der Landtagswahl 2022 und den anschließenden Wechsel in die Opposition ausgelöst wurden. Mair kündigte an, ein 'kaputtes politisches System' überwinden und eine 'neue politische Ära' einläuten zu wollen. Er will sich für 'Bildung für alle', den Ausbau der Kinderbetreuung und den Schutz der Natur einsetzen.

Er würdigte die Leistungen der ÖVP und SPÖ, bemängelte jedoch das Fehlen eines 'grünen Herzens' in ihrer Politik und positionierte seine Partei als potenziellen Koalitionspartner. Gegenüber der FPÖ zeigte er sich kritisch und warnte vor 'schwarz-blauen Abgründen'. Die Wahlbeteiligung bei der Online-Abstimmung lag bei 73 Prozent. Weratschnig versuchte, die Mitglieder mit 'Bodenständigkeit' zu überzeugen und betonte die Notwendigkeit, im Alltag der Menschen präsent zu sein und eine 'wählbare Alternative' zu schwarz-blauen Koalitionen zu bieten.

Die Wahl war von einer intensiven internen Debatte geprägt, da Weratschnig seine Kandidatur erst kurz vor Ablauf der Frist bekannt gab. Die stellvertretende Bundessprecherin Alma Zadić nahm ebenfalls an der Landesversammlung teil. Die Grünen wollen mit dieser klaren Entscheidung gestärkt in die Landtagswahl 2027 gehen und ihre Position in Tirol ausbauen. Die Herausforderungen liegen nun darin, die Partei zu einen, die Wählerbasis zu erweitern und überzeugende politische Lösungen für die Zukunft Tirols zu entwickeln.

Der Fokus wird dabei auf den Themen Bildung, Kinderbetreuung, Naturschutz und sozialer Gerechtigkeit liegen, während gleichzeitig eine klare Abgrenzung von der FPÖ und eine konstruktive Auseinandersetzung mit ÖVP und SPÖ angestrebt werden





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