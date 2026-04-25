Gebi Mair wird Spitzenkandidat der Tiroler Grünen

Gebi Mair hat sich bei der Landesversammlung der Tiroler Grünen gegen Hermann Weratschnig durchgesetzt und wird die Partei bei der Landtagswahl 2027 als Spitzenkandidat anführen. Er übernimmt auch die Position des Landessprechers.

Gebi Mair hat sich in einem spannenden internen Rennen gegen Hermann Weratschnig durchgesetzt und wird die Tirol er Grüne n bei der Landtagswahl 2027 als Spitzenkandidat anführen.

Die Entscheidung fiel am Samstag im Rahmen der 56. Landesversammlung der Tiroler Grünen in Schwaz. Mair, der derzeit Klubchef ist, konnte sich gegen den erfahrenen Ex-Nationalrat Weratschnig behaupten und übernimmt damit auch die Position des Landessprechers. Die Wahl markiert einen wichtigen Schritt für die Grünen in Tirol, die sich auf die bevorstehende Landtagswahl vorbereiten.

Rund 90 Parteimitglieder waren der Einladung nach Schwaz gefolgt, um an der entscheidenden Versammlung teilzunehmen. Bereits vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung wurde intensiv über den möglichen Ausgang des Rennens diskutiert. Ursprünglich hatte Mair nicht mit Konkurrenz gerechnet, doch Weratschnigs kurzfristige Kandidatur sorgte für eine unerwartete Herausforderung. Beide Kandidaten brachten langjährige politische Erfahrung mit, wobei Mair sich als „Zugpferd“ präsentierte und Weratschnig auf seine „Erfahrung“ setzte, um die Grünen als potenziellen Regierungspartner zu positionieren.

Die Bedeutung der Landtagswahlen in Tirol und Oberösterreich im Jahr 2027 wurde von Alma Zadić, stellvertretende Bundessprecherin und ehemalige Justizministerin, betont. Sie hob hervor, dass diese Wahlen nach einer längeren Phase ohne Wahlen von „extrem großer Bedeutung“ für Österreich und die Grünen seien. Zadić warnte vor dem Erstarken rechter Parteien, insbesondere der FPÖ unter Herbert Kickl, und betonte, dass die Grünen die einzige Kraft seien, die sich der FPÖ entgegenstelle.

Sie kritisierte zudem die aktuelle Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS, in der die Grünen ihrer Meinung nach fehlten. Zadić argumentierte, dass die Regierung unter dem Einfluss der Grünen eine Abkehr von fossilen Brennstoffen forcieren würde, während man nun gezwungen sei, in die „fossile Abhängigkeit“ zurückzukehren. Sie bemängelte auch, dass die ÖVP eine „Alleinregierung“ führe, während SPÖ und NEOS kaum wahrnehmbar seien und vor allem die Ärmsten und die Mittelschicht unter Kürzungen litten.

Die Anwesenheit von Zadić unterstrich die Bedeutung der Tiroler Landtagswahl für die Bundespartei und die strategische Ausrichtung der Grünen auf nationaler Ebene. Mit der Wahl von Gebi Mair als Spitzenkandidat und Landessprecher tritt eine neue Statutenänderung in Kraft, die im Vorjahr beschlossen wurde. Diese Änderung sieht vor, dass der Spitzenkandidat automatisch auch Landessprecher wird. Die nächste Landessprecherwahl ist in drei Jahren geplant, wobei die Wahl eines neuen Spitzenkandidaten nicht zwingend erforderlich ist.

Die Tiroler Grünen setzen bereits seit einiger Zeit auf Online-Wahlen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Diese Praxis wurde bereits bei der Spitzenkandidatenwahl für die Landtagswahl 2022 und bei der Erstellung der Kandidatenlisten für die Nationalratswahl 2024 angewendet. Im Jahr 2022 wurde noch ein Duo gewählt, bestehend aus Gebi Mair und Petra Wohlfahrtstätter, die gegen Gabriele Fischer und Georg Kaltschmid antraten.

Die Landtagswahl 2022 führte jedoch zu einem Verlust von 1,47 Prozentpunkten und einem Ergebnis von 9,20 Prozent, was den Wechsel von der Regierungs- in die Oppositionsbank bedeutete. Zuvor hatten die Grünen neun Jahre lang mit der ÖVP regiert. Die Entscheidung für Mair als Spitzenkandidat soll nun einen neuen Impuls für die Tiroler Grünen setzen und die Partei auf eine erfolgreiche Landtagswahl 2027 vorbereiten





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