Gebäudereiniger wegen massiver Steuerhinterziehung verurteilt

Ein serbischer Gebäudereiniger wurde vom Landesgericht Feldkirch wegen der Nichtabführung von Steuern in Höhe von rund 257.000 Euro verurteilt. Er muss eine Geldstrafe zahlen und seine Steuerschulden begleichen.

Ein 43-jähriger serbischer Staatsbürger, der als Einzelunternehmer im Bereich der Gebäudereinigung tätig war, stand kürzlich vor dem Landesgericht Feldkirch , um sich wegen schwerwiegender Steuerhinterziehung zu verantworten.

Die Anklage umfasste den Zeitraum von über zwei Jahren, in denen der Mann, der unter anderem für die Reinigung öffentlicher Toiletten zuständig war, beträchtliche Summen an Steuern nicht an den Staat abgeführt haben soll. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der Unternehmer in den Jahren 2023 und 2024 einen Umsatz von rund 550.000 Euro erzielte, jedoch nur einen Teil der fälligen Steuern entrichtete.

Konkret wurden für das Jahr 2023 42.000 Euro Umsatzsteuer und für das Jahr 2024 weitere 45.000 Euro Umsatzsteuer als nicht abgeführt gemeldet. Darüber hinaus beliefen sich die nicht gezahlten Einkommensteuern auf eine Summe von über 170.000 Euro. Die Gesamtsumme der Steuerforderungen beläuft sich somit auf rund 257.000 Euro. Der Angeklagte, der mittlerweile Insolvenz angemeldet hat, zeigte sich vor Gericht reumütig und beteuerte seine Unschuld, indem er erklärte, die Steuerhinterziehung sei nicht vorsätzlich begangen worden.

Er gab an, dass er nicht die Absicht hatte, sich der Steuerzahlung zu entziehen. Seine Verteidigung versuchte, einen Teil der Verantwortung auf den Steuerberater abzuwälzen, der aufgrund einer offenen Rechnung die notwendigen Unterlagen nicht an das Finanzamt weitergeleitet haben soll. Dieser Umstand, so argumentierte die Verteidigung, habe zu der unvollständigen Steuererklärung und den daraus resultierenden Steuerforderungen geführt.

Der Richter wies diese Argumentation jedoch entschieden zurück und betonte, dass die Verantwortung für die korrekte und vollständige Abführung der Steuern in erster Linie beim Steuerpflichtigen selbst liegt. Er sah die Handlungen des Unternehmers als klare und unsaubere Geschäftsführung an, die eine Strafe rechtfertigte. Die Beweislage war eindeutig und ließ keinen Raum für Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine harte Strafe gefordert, um ein abschreckendes Beispiel zu setzen und die Bedeutung der Steuerpflicht zu unterstreichen.

Das Gericht verurteilte den Mann schließlich wegen Abgabenhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro. Zusätzlich zu dieser Strafe wurde er verpflichtet, seine gesamten Steuerschulden in Höhe von rund 257.000 Euro vollständig zu begleichen. Sollte er dazu nicht in der Lage sein, droht ihm im Extremfall eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Die Geldstrafe kann der Verurteilte innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren in Raten abbezahlen.

Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig, was bedeutet, dass der Angeklagte die Möglichkeit hat, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Sollte er Berufung einlegen, wird der Fall von einem höheren Gericht erneut geprüft. Die Entscheidung des Landesgerichts Feldkirch unterstreicht die Konsequenzen, die Steuerhinterziehung in Österreich haben kann, und sendet eine klare Botschaft an alle Unternehmer, ihre steuerlichen Pflichten gewissenhaft zu erfüllen.

Der Fall zeigt auch die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl und Überwachung des Steuerberaters, um sicherzustellen, dass alle steuerlichen Angelegenheiten korrekt und fristgerecht erledigt werden





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