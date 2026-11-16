Die Linke-Kandidatin Sarah Eralp wird scharf kritisiert, weil sie die Berliner Polizei in einem alten Video als Sicherheitsrisiko für Minderheiten bezeichnete.

Die politische Debatte um die kommende Berliner Senatsführung wird durch eine kontroverse Äußerung von Sarah Eralp, der Linken-Politikerin und Anwärterin auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, erneut angeheizt. In einer vor rund fünf Jahren veröffentlichten Online-Diskussion bezeichnete sie die Polizei in Berlin explizit als massives Sicherheitsrisiko. Diese Aussage, die der Zeitung Bild vorliegt, hat innerhalb der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu heftiger Kritik geführt und wirft Fragen nach der politischen Ausrichtung der potenziellen Regierungsoption auf.

Historische Videobewertung der Polizei in Berlin

Die Aufzeichnung mit dem Titel "Mittendrin TV, Die Polizei: Kritik und Linke Alternativen" stammt aus einer Online-Diskussion, die bereits vor etwa fünf Jahren stattfand. In diesem Kontext übte Sarah Eralp grundsätzliche Kritik an den Strukturen der Polizeibehörde. Sie warf der Institution vor, Gewalt und Diskriminierung nicht ausreichend verhindern zu können. Ihrer Ansicht nach funktioniere die Polizei nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam, wobei willkürliche Gewalt- und Machtausübung als Teil der Institution betrachtet werden müsse. Für sie ist eine rassismusfreie Polizei, die keine rassistische Gewalt ausübt, eine Illusion.

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Besonders deutlich wurde Eralp in Bezug auf die Situation in der Hauptstadt. Sie betonte, dass sich die Polizei in Berlin zu einem massiven Sicherheitsrisiko entwickelt habe. Dieses Risiko bestehe insbesondere für Persons of Color, schwarze Menschen und linke Aktivisten. Ihre Aussagen zielten darauf ab, ein grundlegendes Verständnis der gegenwärtigen Polizeipraxis zu kritisieren, das sie als strukturell problematisch einstuft und das Vertrauen in die institutionelle Integrität der Behörde massiv erschüttert.

Reaktion der Gewerkschaft der Polizei auf die Äußerungen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) reagiert mit scharfer Kritik auf die zurückliegenden Aussagen von Sarah Eralp. Stephan Weh, der Landeschef der GdP in Berlin, erklärte gegenüber der Bild-Zeitung, dass man über das, was da vom Stapel gelassen wurde, echt entsetzt sei. Weh sieht in dem Vorfall ein weiteres Zeichen, das große Fragezeichen an der Regierungsfähigkeit der Linken aufkommen lässt. Auch wenn die Aussagen ein paar Jahre her sind, zeigen sie laut Weh ein sehr grenzwertiges Demokratieverständnis der potenziellen Regierenden Bürgermeisterin.

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Weh wirft Eralp vor, selbst ein grundsätzlich negatives Bild von der Polizei zu vertreten. Er ist der Ansicht, dass Frau Eralp angesichts solcher Aussagen nicht von einzelnen Personen in ihrer Partei sprechen kann. Das Feindbild Polizei scheint bei ihr persönlich fest verankert zu sein. Darüber hinaus stößt ihre Forderung, besondere Kontrollmöglichkeiten an kriminalitätsbelasteten Orten abzuschaffen, auf starken Widerstand bei der Gewerkschaft. Weh betonte, wer kriminalitätsbelastete Orte abschaffen wolle, sollte sich mal nachts an Brennpunkte begeben.

Politische Forderungen und historische Bezüge

In dem erwähnten Gespräch sprach sich Sarah Eralp auch für eine grundlegende Veränderung der Polizeiarbeit aus. Auf die Frage eines Teilnehmers, wie die Polizei abgeschafft werden könnte, verwies sie auf mögliche Schritte in diese Richtung. Man könne auf dem Weg dahin eine Demilitarisierung der Polizei vornehmen. Dazu gehörte ein Verbot von Pfefferspray, Würgegriffen und Tränengas. Darüber hinaus sprach sich die Linken-Politikerin gegen sogenannte kriminalitätsbelastete Orte aus, an denen die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne konkreten Verdacht Kontrollen durchführen darf.

Eralp befürchtete, dass Beamte selbst nach einer Abschaffung dieser Regelung andere Begründungen für Kontrollen finden könnten. Sie skizzierte Szenarien, in denen Polizisten Personen nur wegen ihrer Kleidung oder wegen auffälliger Gespräche mit Freunden kontrollieren würden. In dem Gespräch schilderte die Politikerin auch ein Erlebnis aus ihrer Jugend. Bereits mit 13 Jahren sei sie bei Protesten gegen Atommülltransporte im niedersächsischen Gorleben mit Polizeigewalt konfrontiert worden. Dort, so Eralp, hätten Cops auf Pferden versucht, sie zu überrennen, weil sie auf einer Schiene saß.

Aktuelle politische Positionen und Sondierungspapiere

Ob die Politikerin ihre damaligen Forderungen weiterhin vertritt, bleibt zunächst offen. Auf eine entsprechende Anfrage erklärte ihr Fraktionssprecher Thomas Barthel gegenüber der Bild-Zeitung, Frau Eralp erinnere sich nicht an einen solchen Chat. Der Sprecher verwies auf die gesellschaftliche Diskussion über Polizeigewalt nach der Tötung von George Floyd durch einen Polizisten in den USA. In diesem Zusammenhang habe Eralp Erfahrungen von People of Color mit der Polizei sowie Positionen der Linken zu einer demokratischeren Polizeiarbeit dargestellt.

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In den Sondierungspapieren der drei Parteien ist laut Bericht ausdrücklich festgehalten, dass die Zahl der Polizeistellen nicht reduziert werden soll. Bestehende Waffen- und Messerverbotszonen sowie die Videoüberwachung öffentlicher Plätze sollen hingegen überprüft werden. Dies zeigt, dass es innerhalb der Koalitionsverhandlungen bereits konkrete Maßnahmenpläne gibt, die von den historischen Äußerungen von Sarah Eralp abweichende oder zumindest differenziertere Ansätze verfolgen. Die Debatte bleibt jedoch ein zentraler Punkt in der Wahrnehmung der Linken als möglicher Regierungspartner.