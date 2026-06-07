Gatterer-Preis für sozial engagierten Journalismus: Eine Hommage an Claus Gatterer und die Sozialreportage

Am Mittwoch bekamen Jürgen Klatzer und der Autor den Gatterer-Preis für sozial engagierten Journalismus. Anlässlich der Preisverleihung in Claus Gatterers Heimatgemeinde Sexten in Südtirol wurde dessen Wirken gewürdigt. Gatterer prägte die Sozialreportage als Instrument, um Missstände sichtbar zu machen. Er schaute dorthin, wo niemand hinsah, und enthüllte den Alltag jener, die nicht in diesem Alltag leben müssen. Die Sozialreportage war nicht nur ein Mittel zur politischen Mobilisierung, sondern auch ein publizistisches Massenereignis. Heute ist die Sozialreportage so gut wie tot, doch einige Formate wie die ORF-Sendung 'Am Schauplatz' halten die Tradition hoch.

Am Mittwoch bekamen Jürgen Klatzer und ich den Gatterer-Preis für sozial engagierten Journalismus. Die Preisverleihung fand in Claus Gatterer s Heimatgemeinde, dem schönen Sexten in Südtirol, statt.

Ich bin zu jung, um Claus Gatterers Wirken miterlebt zu haben. Er starb, als ich geboren wurde. Auf der Zugfahrt nach Sexten blätterte ich durch seine Texte und einen Band mit Tagebucheinträgen. Gatterer prägte eine Gattung, wegen der ich Journalist geworden bin: die Sozialreportage.

Zehn Jahre lang, von 1974 bis zu seinem Tod 1984, leitete er das ORF-Magazin 'Teleobjektiv', für ihre Milieustudien berüchtigt, hat ebenso bei ihm gelernt wie der Journalist und Filmemacher Kurt Langbein, der spätere Moderator des legendären Club 2 Peter Huemer und viele andere. Gatterer begriff die Sozialreportage als Instrument, um Missstände sichtbar zu machen - nicht als voyeuristischen Blick auf fremde Milieus.

Er schaute dorthin, wo niemand hinsah, auf die Ränder der Gesellschaft, die Gastarbeiter, die Roma und Sinti, die behinderten Menschen, die Waisenkindern. Es ging ihm darum, 'den Alltag zu enthüllen', hat er einmal gesagt - für die Augen jener, die nicht in diesem Alltag leben müssen. Damit war Gatterer in guter Gesellschaft, vor allem in Wien. Schon Ende des 19.

Jahrhunderts beschrieb Victor Adler, Begründer der österreichischen Sozialdemokratie, das Elend der Wienerberger Ziegelarbeiter. Adler schlich sich in die Fabriken und Lehmgruben und schilderte Ausbeutung, Kinderarmut, Krankheiten, Wohnungsnot. Den Arbeitern brachte das soziale Reformen. Die Sozialreportage diente jedoch nicht nur der politischen Mobilisierung.

Sie war auch ein publizistisches Massenereignis. Das zeigt besonders die Arbeit von Emil Kläger. Inspiriert von Max Winter kletterte der Journalist gemeinsam mit dem Fotografen Hermann Drawe in den Wiener Kanal. Sie kamen mit detaillierten Berichten und kolorierten Fotos wieder.

Klägers Texte gelten als erste empirische Dokumentation von Wohnungslosigkeit und wurden zur Grundlage der Sozialforschung. Und sie lockten Zehntausende in die Wiener Urania, das erste Volksbildungshaus der Stadt. Dort präsentierte Kläger seine Arbeit in über 300 Vorträgen. Drawes eindringliche Fotos warfen sie überdimensional auf die Wand. 1905 erschien 'Durch die Wiener Quartiere des Elends und des Verbrechens' als Buch und 1920 sogar als Spielfilm mit den Stars der Zeit.

Heute ist der Film leider verschollen. Klägers Reportagen waren Sozialkritik - aber auch Sensation. Er verstand es, zu emotionalisieren. Sein breiter Erfolg erklärt sich auch im voyeuristischen Blick, den sein Publikum erhaschen konnte.

Heute, rund hundert Jahre später, ist die Sozialreportage so gut wie tot. Die Sozialpornos im Privatfernsehen tarnen sich nur mit dem Begriff. Sie haben keine gesellschaftspolitische Relevanz. Und in den Zeitungen werden einschlägige Reportagen kaum noch gedruckt.

Lediglich wenige Formate - etwa die Dokumentarfilme der ORF-Sendung 'Am Schauplatz' - stehen tapfer in der Tradition eines Claus Gatterer





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