Gasthaus Bad Kehlegg: Yunus Sofuglu übernimmt Wirtshaus bei Dornbirn

Yunus Sofuglu hat das Gasthaus Bad Kehlegg bei Dornbirn übernommen. Mit Sonntagsbraten, Eigenanbau und traditioneller Küche lockt das neu geführte Haus.

Nur wenige Autominuten von der Dornbirn er Innenstadt entfernt versteckt sich im Wald das Gasthaus Bad Kehlegg. Seit dem September 2026 leitet Yunus Sofuglu das traditionelle Wirtshaus. Der 32-jährige Koch aus Stuttgart hat das Haus neu übernommen und setzt dort auf ein eigenes kulinarisches Konzept. Die Gäste profitieren von einer Atmosphäre, in der vieles selbst hergestellt wird.

Führerlose Anfahrt und Waldidylle

Die Anfahrt zum Gasthaus Bad Kehlegg erfordert Aufmerksamkeit, da sich der Ort nicht über jedes Navigationssystem direkt finden lässt. Der richtige Weg führt über eine asphaltierte Straße hinauf nach Kehlegg. Oben angekommen, erwartet die Besucher eine urige Gaststube. Ein alter Kachelofen sorgt für Gemütlichkeit. Im Sommer laden die Außenplätze zum Verweilen ein. Im Winter präsentiert sich das Haus verschneit in einer besonderen Stimmung.

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Ein kurzer Spaziergang zum Gewächshaus neben dem Wirtshaus lohnt sich für jeden Gast. Dort wachsen Gemüse und Kräuter, die direkt in der Küche verarbeitet werden. Zwischen den Pflanzen steht ein Trampolin, was einen überraschenden Kontrast zur ruhigen Lage im Wald bildet. Diese Nähe zur Natur spiegelt sich im Angebot wider. Viele Zutaten stammen aus dem eigenen Anbau.

Yunus Sofuglu und das Sonntagskonzept

Yunus Sofuglu war vor der Übernahme als Koch angestellt. Er bringt nun seine eigene Vision in das Gasthaus ein. Jeden Sonntag gibt es einen Sonntagsbraten als Vier-Gänge-Menü. Dabei erhalten alle Gäste dasselbe Essen. Die Idee dahinter ist, dass Familien und Freunde zusammenkommen. Sie sitzen gemeinsam am Tisch und genießen das Menü.

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Auf der Karte stehen weitere Gerichte wie hausgemachte Maultaschen. Speisen wie Spitzkohl mit Miso oder Schweinsbraten sind ebenso verfügbar. Das Curryhuhn ergänzt das Angebot. Die Küche verbindet Tradition mit modernen Akzenten. Der Fokus liegt dabei auf Qualität und Frische. Das Konzept spricht sowohl Einheimische als auch Besucher an.

Schlachtpartie und Gastkapazität

Im Gasthaus Bad Kehlegg findet regelmäßig eine Schlachtpartie statt. Diese Veranstaltung wurde im vergangenen Jahr zur besten Schlachtpartie gekürt. Bald soll die Tradition fortgesetzt werden. Das Haus bietet Platz für rund 70 Gäste. Die urige Atmosphäre ist im gesamten Haus erhalten geblieben. Besucher schätzen den ruhigen Ort abseits des Trubels.

Wer einen ruhigen Ausflug mit einem besonderen Essen verbinden möchte, findet im Gasthaus Kehlegg passende Bedingungen. Die Fahrt von Dornbirn dauert nur kurze Zeit. Die Kombination aus Natur, Tradition und kulinarischem Genuss macht das Haus zu einem besonderen Ziel. Das Angebot ist vielfältig und gut durchdacht.