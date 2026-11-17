Der Gaskutter Gas Husky ist vor Bulgarien gesunken. Die 19-köpfige Besatzung wird vermisst, eine Rettungsinsel wurde gesichtet. Hintergrund ist die Eskalation im Schwarzen Meer.

Ein mit Flüssiggas beladener Tanker ist am 14. April 2026 im Schwarzen Meer vor der Küste Bulgarien s gesunken. Das unter liberianischer Flagge fahrende Schiff mit dem Namen Gas Husky hatte zuvor ein Notrufsignal gesendet, woraufhin die bulgarischen Behörden eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion einleiteten. Das bulgarische Verteidigungsministerium bestätigte am Dienstag den Vorfall, nachdem das Motorschiff kurz nach Mitternacht vom Radar verschwunden war.

Einsatz der bulgarischen Streitkräfte

Das bulgarische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Gas Husky rund 80 Kilometer östlich der Stadt Bjala ein Notrufsignal abgesetzt hat. Am Unglücksort habe ein bulgarisches Militärflugzeug eine Rettungsinsel mit Menschen an Bord gesichtet. Die Such- und Rettungsaktion für die 19-köpfige Besatzung wurde umgehend eingeleitet, um das Wohlbefinden der Seeleute zu klären und im Falle eines Überlebens Hilfe zu leisten. Die Aktivierung der Notfunkbake erfolgte heute Morgen um 08.02 Uhr Ortszeit, was 07.02 Uhr MEZ entspricht. Diese Zeitangabe markiert den Moment, in dem das Signal das Sinken des Schiffes bestätigte.

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Ladung und Betreiber des Schiffes

Laut Angaben des bulgarischen Verkehrsministeriums führte die Gas Husky 3400 Tonnen Flüssiggas (LPG) als Ladung. Die genaue Ursache für das Sinken des Tankers ist nach wie vor unklar und wird von den zuständigen Behörden untersucht. Der in Griechenland ansässige Betreiber des Schiffes reagierte auf eine Anfrage zur Stellungnahme zunächst nicht. Die Herkunft des Schiffes ist durch die liberianische Flagge gekennzeichnet, was bei internationalen Handelsschiffen üblich ist, um bestimmte steuerliche oder arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen zu nutzen.

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Gefährliche Lage vor der bulgarischen Küste

Der Unfallort liegt in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren gefährlichen Vorfall, der sich einen Tag zuvor ereignete. Ein mit Weizen beladenes Frachtschiff war am Montag rund 74 Kilometer vor demselben Küstenabschnitt nach einem Angriff mit Drohnen gesunken. Bei diesem Vorfall wurden mindestens 20 Seeleute vermisst, von denen angenommen wird, dass sie nicht überlebt haben. Die Nähe der beiden Vorfälle in räumlicher und zeitlicher Hinsicht schürt erhebliche Sorgen über eine potenzielle Ausweitung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Schwarzen Meer auf die Gewässer der NATO-Mitglieder.

Eskalation der Angriffe im Schwarzen Meer

Die maritime Sicherheitsfirma Diaplous zufolge wurden seit Mitte Juli mindestens 17 Schiffe vor den Küsten Bulgariens und Rumäniens angegriffen. Diese Gewässer haben sich zur wichtigsten Route für Lieferungen aus der Ukraine entwickelt. Die Ukraine gehört zu den weltweit größten Getreideexporteuren, und ihre Schwarzmeerhäfen stehen seit Beginn der Invasion unter ständigem Beschuss durch russische Streitkräfte. Die wiederholten Angriffe auf Handelsschiffe stellen eine massive Bedrohung für die globale Nahrungsmittelsicherheit und die maritimen Handelsrouten dar. Die Lage erfordert eine sorgfältige Beobachtung durch internationale Partner und maritime Sicherheitsbehörden.